Covid-19 : les chiffres du Gabon, un mois après l’apparition de l’épidémie

Les autorités sanitaires gabonaises ont fait dimanche, le bilan du premier mois de l’apparition officielle de la maladie dans le pays. Alors que le pays avait enregistré samedi 3 nouveaux cas d’infection, dimanche ce sont 8 autres cas qui se sont ajoutés au compteur de l’épidémie. Ce qui porte le bilan à 57 personnes testées positives au Covid-19 dont deux en soins intensifs. On retiendra que sur ces 57 cas, la majorité a entre 30 et 49 ans et 5 cas d’enfants sont concernés. Les personnes les plus touchées sont des femmes et 37% de ces personnes sont des personnels hospitaliers.

Lire aussi >>> Le Gabon frôle désormais les 50 victimes de la pandémie de coronavirus Le Gabon compte depuis hier 57 cas de personnes contaminées par le Covid-19. Un chiffre en hausse dimanche de 8 nouveaux cas. Il s’agit de cas d’infection par voie communautaire, nouvelle phase de l’épidémie dans le pays après son importation des pays européens essentiellement. Lors de cette traditionnelle conférence de presse journalière, les autorités ont également dressé le bilan de l’épidémie un mois après son apparition dans le pays. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 9 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 677 256 101 732 372 428 Gabon 75 (+18) 1 1 Afrique 15 278 834 2 818 Europe 679 108 57 682 118 552 Cameroun 848 9 60 Centrafrique 11 0 0 Congo 70 5 2 Guinée équatoriale 21 0 3 RD Congo 235 18 9 Tchad 23 0 0 France 113 955 10 884 21 440 Etats-Unis 419 975 14 262 22 966 Chine 82 809 3 337 77 567 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. On a appris que depuis le 12 mars, ce sont au total 632 personnes qui ont été dépistées soit une moyenne de 21 tests par jour durant cette première période. Sur ces prélèvements, seul 57 ont été positifs au Covid-19 soit un pourcentage de 9%. Seule bonne nouvelle à ce tableau, deux de ces patients seraient en voie de guérison. Ils ont « des tests de suivi négatifs, donc probablement guéris mais par mesure de prudence, nous attendons les tests de confirmation de leur guérison », a déclaré hier le porte-parole du comité de riposte. A ce jour, seul le patient zéro a été déclaré guéri. Toujours sur le plan statistique, les femmes seraient les plus touchées. Ainsi, 35 des cas recensés (61,40%) sont de sexe féminin contre 22 de sexe masculin (38,60%). De plus, la majorité des patients a un âge compris entre 30 et 49 ans. Sur ces cas d’infection, on dénombre 5 enfants (8,77%) dont l’âge varie entre 2 et 11 ans. Concernant le mode de contamination, 16 sont des cas importés (28,07%), 37 des cas communautaires (64,91%) et 4 cas ont une origine toujours en cours d’investigation. Autre fait notable dans ce bilan, le nombre de professionnels de santé infectés. Sur ces 57 cas, 37% sont des personnels de santé soit 21 personnes infectées. Le taux moyen de transmission de l’épidémie par personne est de 2,64. Dans cette transmission moyenne, les autorités sanitaires ont tout de même enregistré le cas d’un patient qui a contaminé à lui seul dix personnes. Des chiffres en nette hausse qui devraient obliger les Gabonais à observer scrupuleusement les gestes-barrières édictés pour stopper la propagation de la maladie. Ceux-ci sont au nombre de 5 : se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

en cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

nettoyer les objets et les surfaces souillés.