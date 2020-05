Crise sanitaire du Covid-19 : les médecins gabonais crient leur exaspération !

Ce lundi 27 avril, le Syndicat des médecins fonctionnaires gabonais (Symefoga) a exprimé son ras-le-bol face à ce qu’il qualifie de manque de considération des autorités gouvernementales vis-à-vis du personnel de santé.

En première ligne dans la crise sanitaire de coronavirus, les médecins fonctionnaires ont décidé de s’exprimer de manière publique par l’entremise d’un communiqué de presse parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241. Dans son communiqué, le Symefoga s’interroge à haute voix : « comment comprendre qu’après le matraquage médiatique sur les réceptions de dotations diverses, nous soyons toujours à rechercher dans nos hôpitaux des équipements de protection individuelle, du savon , des solutions hydroalcooliques ? ».

Face à cette interrogation, il faut reconnaître qu’au regard de la situation actuelle de la crise sanitaire, le gouvernement qui devrait fournir tous les efforts possibles pour permettre aux agents de santé d’exercer dans des conditions optimales, leur accorde plutôt « si peu d’estime ». En effet, la réalité de terrain des hommes et femmes en blouse est rarement évoqué. La réception du matériel de santé est médiatisée lors qu’il arrive sur le tarmac de l’aéroport de Libreville que lorsqu’il s’agit de sa réception par les structures hospitalières, déplore le syndicat.

Avant d’ajouter : "Comment comprendre que les habitants du « Grand Libreville » soient privés de soins à cause de cette pandémie ? Quel est l’intérêt de réorienter les patients vers des structures sanitaires medico-chirurgicalesquand elles ne sont pas effectives ?". Cette question qui fait couler beaucoup d’encre, fût soulevée lors de la conférence de presse du gouvernement tenue hier et le ministre de la santé et son équipe promettaient de passer à un stade où les personnes asymptotiques seraient désormais prises en charge hors des structures hospitalières (dans leurs domiciles ou dans des structures d’hébergements).

Enfin le Syndicat des médecins fonctionnaires se demande « à quoi nous servent tous ces scientifiques (professeurs en médecine, en pharmacie, en sociologie, en psychologie et autres) si le gouvernement me leur permet pas de venir entretenir les populations sur cette pandémie au cours d’émission radio-télévisées ? ». Cette question a souvent été posée par l’opinion, et plusieurs personnes continuent à se demander si nos chercheurs et nos scientifiques professeurs sont réellement associés à cette lutte contre le Covid-19 au Gabon.