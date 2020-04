Le Gabon frôle désormais les 50 victimes de la pandémie de coronavirus

49, c’est le nouveau nombre victimes du coronavirus au Gabon. C’est ce qu’a révélé samedi soir peu après 20h, le porte-parole du comité de riposte à la pandémie. Ce samedi, le pays a ainsi enregistré trois nouveaux cas et toujours qu’un seul cas de guérison et un unique décès. Ce chiffre en hausse, alors que le « Grand Libreville » sera placé ce dimanche à minuit en confinement total assuré par l’armée et la gendarmerie.

La propagation du Covid-19 continue de battre son plein au Gabon. Ce samedi, les autorités ont annoncé trois nouveaux cas testés positifs dont un enfant de 11 ans. C’est le deuxième cas d’enfant victime de la maladie dans le pays. « Il s’agit d’un cas de contamination importée et de deux cas de contamination secondaire à un contact étroit avec une personne déclarée positive au Covid-19 », a déclaré hier Guy-Patrick Obiang Ndong lors de sa traditionnelle conférence de presse. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 677 256 101 732 372 428 Gabon 57 (+8) 1 1 Afrique 12 872 689 2 119 Europe 679 108 57 682 118 552 Cameroun 820 9 60 Centrafrique 9 0 0 Congo 60 5 2 Guinée équatoriale 18 0 3 RD Congo 183 18 9 Tchad 10 0 0 France 113 955 10 884 21 440 Etats-Unis 419 975 14 262 22 966 Chine 82 809 3 337 77 567 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Outre ces trois nouvelles personnes enregistrées, deux patients dont un médecin-gynécologue sont depuis vendredi en soins intensifs. Leur état reste stationnaire, selon les autorités sanitaires qui se veulent rassurantes. « L’évolution de la majorité des patients admis à l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda (HIAA) et au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) est satisfaisante », a laissé entendre hier le porte-parole du comité de riposte, par ailleurs secrétaire général du ministère de la Santé. Avec déjà 24 nouveaux cas positifs au compteur depuis ce lundi, cette semaine a déjà battu le triste record de la semaine dernière (17 nouveaux cas) en terme de nouvelles personnes testées positives au Covid-19. Ce dimanche constituera donc la boucle d’une nouvelle folle semaine. Une propagation devenue communautaire après sa phase initiale d’importation. Une épidémie où seul le patient zéro est jusque-là sorti indemne de cette maladie qui continue d’accabler la planète entière.