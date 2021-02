Coronavirus : le vaccin russe Spoutnik V autorisé en urgence au Gabon !

Alors que le Gabon fait face à une hausse exponentielle de nouveaux cas Covid-19 et qu’aucun calendrier de vaccination n’est pour l’heure annoncé, le pays vient d’autoriser en urgence le recours au vaccin russe Spoutnik V pour sa population. C’est ce qu’indique un communiqué de presse de l’agence russe RDIF, parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241. Avec cette autorisation du ministère de la Santé, le Gabon devient le 29e pays à valider le vaccin russe, premier pays à avoir indiqué avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19.

Les Gabonais seront vaccinés prochainement grâce à la trouvaille scientifique de la Russie contre la pandémie de Covid-19. Selon un communiqué du Fonds d’investissement direct russe (RDIF, le fonds souverain russe), Spoutnik V a été approuvé dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence par le Gabon. Le pays est ainsi devenu ce mercredi le 29e pays au monde et le 4e état d’Afrique à autoriser le Spoutnik V.

« Spoutnik V est très demandé dans le monde et de plus en plus de pays africains sont prêts à l’acheter car le vaccin russe est l’un des meilleurs au monde », a déclaré le président du Fonds russe RDIF, Kirill Dmitriev. Avant d’ajouter : « Spoutnik V constituera une partie importante du portefeuille national de vaccins du Gabon grâce à une efficacité de plus de 90%, une sécurité, une plateforme éprouvée, une distribution facile et un certain nombre d’autres avantages ».

Outre le Gabon, le vaccin russe a déjà été approuvé en Russie, Bélarus, Argentine, Bolivie, Serbie, Algérie, Palestine, Venezuela, Paraguay, Turkménistan, Hongrie, Émirats arabes unis, Iran, République de Guinée, Tunisie, Arménie, Mexique, Nicaragua, Republika Srpska (entité de Bosnie-Herzégovine), Liban, Myanmar, Pakistan, Mongolie, Bahreïn, Monténégro, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Kazakhstan et Ouzbékistan.

L’on attend désormais la mise en place du plan de vaccination du pays face à la pandémie. Ali Bongo avait promis que le pays devait l’un des premiers à le faire sur le continent. Une promesse qui tarde à se matérialiser dans les faits. Avec Spoutnik V rejoint le vaccin du groupe suèdo-britannique AstraZeneca dans la short-list des vaccins autorisés dans le pays.