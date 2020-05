Coronavirus : le Gabon enregistre un 6e décès, 367 patients Covid-19 et 93 guérisons

La pandémie de coronavirus continue sa course folle au Gabon pour sa 9e semaine d’existence dans le pays. Hier, les autorités ont annoncé un 6e décès dû au virus. Il s’agit d’un patient de 67 ans qui serait mort d’un arrêt cardiaque dimanche au CHU de Libreville où il était pris en charge. Outre cet énième décès, le pays a fait un bon de 32 nouvelles personnes atteintes du Covid-19 et de 8 nouvelles guérisons de patients. Portant ainsi le bilan à 367 cas confirmés, 6 morts et 93 guérisons.

Données mises à jour il y a 27 minutes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 191 827 227 368 972 170 Gabon 367 (+32) 6(+1) 93 (+8) Afrique 47 305 1 844 15 788 Europe 1.471.557 138.804 530.419 Cameroun 2 104 56 786 Centrafrique 94 0 0 Congo 236 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 705 30 56 Tchad 117 0 15 France 166 543 24 121 49 118 Etats-Unis 1 038 451 60 876 120 444 Chine 83 944 4 637 78 472 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Avec cet énième décès, les autorités martèlent que l’existence de comobordités chez les personnes décédées aurait été un facteur aggravant. « L’existence des comorbidités telles que l’hypertension artérielle (HTA), le diabète et l’insuffisance respiratoire sont des facteurs graves pouvant entraîner le décès d’une personne contaminée par le Covid-19 », a laissé entendre le porte-parole du comité. Les autorités ont ainsi invité les patients atteints d’hypertension artérielle et de diabète à faire se faire dépister pour éviter le pire. La progression de l’épidémie qui est désormais à sa phase communautaire continue de gagner du terrain. Hier, ce sont 32 nouveaux cas positifs au Covid-19 qui ont été dénombrés à l’issue de tests effectués 48 heures auparavant. Le pays a également enregistré 8 nouvelles guérisons qui portent le nombre total à 93. Avec désormais 367 cas confirmés, le Gabon est le second pays de la sous-région le plus touché par la pandémie derrière le Cameroun (2 104 cas) et devant la Guinée équatoriale (315 cas), le Congo (236 cas) ou encore le Tchad (117 cas).