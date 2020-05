Coronavirus : le Gabon déplore un 9e décès et passe la barre symbolique des 800 cas !

Le Gabon débute sa 10e semaine épidémiologique sur les chapeaux de roue. Hier soir, les autorités sanitaires ont annoncé 141 nouveaux cas positifs au Covid-19, un nouveau décès et 17 nouvelles guérisons. L’épidémie ne cesse donc de gagner du terrain avec la barre symbolique de 800 cas passée hier. Ce qui porte le bilan à 802 cas confirmés, 8 décès et 127 guérisons.

Le coronavirus ne semble toujours pas connaitre de repli au Gabon. Ce lundi, ce sont 141 nouveaux cas qui ont été déplorés dans le pays dans quatre principales villes du pays. Sur les 642 tests effectués entre dimanche et lundi, 22% se sont avérés positifs à la pandémie soit 132 pour le seul Grand Libreville, un cas pour les villes de Franceville (Haut-Ogooué) et de Lambaréné (Moyen-Ogooué), 3 nouveaux cas pour Bifoun (Moyen-Ogooué).

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 6 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 4 256 123 287 336 1 527 617 Gabon 802 (+141) 9(+1) 127 (+17) Afrique 67 778 2 355 23 989 Europe 1 653 055 153 930 670 428 Cameroun 2,689 125 1 524 Centrafrique 143 0 10 Congo 333 11 53 Guinée équatoriale 439 4 13 RD Congo 1 024 41 141 Tchad 322 31 53 France 177,423 26 643 56 724 Etats-Unis 1 385 834 81 795 262 225 Chine 82 919 4 633 78 171 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Un nouveau décès est venu compléter hier le tableau sombre de la mortalité due à l’épidémie dans le pays. Il s’agit d’une patiente de 56 ans, hypertendue, bien connue des services hospitaliers. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas été précisées par le comité de riposte (Copil) au cours de sa traditionnelle conférence de presse journalière. La patiente qui est décédée au CHU de Libreville, est ainsi la 9e victime mortelle de l’épidémie depuis sa survenue en mars dernier.

Le tableau des guérisons a tout de même repris des couleurs hier après 4 jours de pause, avec 17 nouvelles personnes qui ont quitté l’hôpital ou leur lieu d’isolement. De plus, le Gabon qui a débuté le rapatriement de ses ressortissants bloqués à l’étranger, a accueilli 20 premières personnes en provenance de Douala au Cameroun. Une fois à Libreville, elles ont été placées en quarantaine et prélevées pour connaitre leur statut virologique au Covid-19. Nous devrions en savoir plus dès ce mardi soir.