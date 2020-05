Coronavirus : le bilan épidémiologique du Gabon au 11 mai 2020

Le bilan de l’épidémie de coronavirus au Gabon au 11 mai : 141 nouveaux cas enregistrés ces dernières 48h, un nouveau décès au CHU de Libreville et 17 nouvelles guérisons. Ce qui porte le bilan à 802 cas confirmés, 9 décès et 127 guérisons. Entre dimanche et ce lundi, il y a eu au total 642 prélèvements effectués.

A noter que les premiers gabonais en provenance de l’étranger ont été placés dès leur retour à Libreville en quarantaine dans un hôtel de la place. Ces 22 compatriotes ont été prélevés et devraient rester en quartorzaine jusqu’au prochain test de contrôle. Nous connaîtrons dès demain, leur statut au Covid-19 pour ces Gabonais rapatriés du Cameroun.

Nous y reviendrons.