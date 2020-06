Coronavirus : le Gabon côtoie dorénavant la barre des 3 000 cas positifs au Covid-19 !

La propagation de la pandémie de coronavirus se poursuit de plus bel au Gabon. Selon le décompte des autorités sanitaires hier soir, ce sont 99 nouveaux cas qui ont été enregistrés ces dernières 24h dans le pays. Une hausse de la propagation qui se poursuit dans les provinces de l’Estuaire et du Moyen-Ogooué alors que les 5 autres provinces touchées, semblent observer une pause. Désormais, le nombre de cas frôle les 3 000 cas confirmés pour seulement 801 guérisons et toujours 20 décès.

Lire aussi >>> Coronavirus : déjà 20 morts déplorés au Gabon sur un total de 2 803 cas Covid-19 Le coronavirus ne fait pas de pause au Gabon. Ce mercredi soir, le pays a enregistré 99 nouveaux cas Covid-19, portant ainsi le bilan à 2 902 cas confirmés depuis la mi-mars. Une 16e semaine de pandémie qui s’est ouverte mardi par 3 nouveaux décès. Ces 99 nouveaux cas annoncés hier soir, sont essentiellement localisés dans les provinces voisines de l’Estuaire et du Moyen-Ogooué. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 6 450 470 380 747 2 951 363 Gabon 2 902 (+99) 20(+0) 801 (+22) Afrique 159 305 4 492 68 700 Europe 2 049 005 175 556 1 013 049 Cameroun 6 585 200 3 676 Centrafrique 1 069 4 23 Congo 611 20 179 Guinée équatoriale 1 306 12 200 RD Congo 3 326 72 482 Tchad 803 66 562 France 189 220 28 940 68 812 Etats-Unis 1 878 309 107 985 622 093 Chine 83 022 4 634 78 315 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Au total, ce sont 424 tests qui ont été effectués ces dernières 24h. De ces nouveaux résultats, l’Estuaire se taille la part du lion avec 84 nouveaux cas sur 390 prélèvements effectués. La province qui abrite le principal cluster de l’épidémie, dénombre désormais 2 332 cas positifs au Covid-19. Dans la province du Moyen-Ogooué, ce sont 15 nouveaux cas sur 34 prélèvements effectués qui sont à déplorer à Lambaréné. La province chère au Dr Schweitzer compte au total 88 personnes infectées. Coté bonnes nouvelles, 22 nouvelles guérisons ont été enregistrées mercredi. Ainsi, ils sont désormais 801 personnes à s’être vues déclarer guéries de la pandémie. Des chiffres sont à relativiser avec le nombre de patients encore hospitalisés dans le pays. Selon le décompte effectué hier, il y a actuellement 99(+3) patients hospitalisés dans le pays dont 15 (+3) en réanimation. Au 3 juin, le bilan est de 2 902 cas positifs dont 801 guéris et 20 décès. La répartition par ville est la suivante : Grand Libreville : 2331 cas confirmés

Franceville : 384 cas confirmés

Lambaréné : 65 cas confirmés

Mouanda : 49 cas confirmés

Bifoun : 16 cas confirmés

Mvengue : 16 cas confirmés

Lastoursville : 9 cas confirmés

Mounana : 8 cas confirmés

Bitam : 7 cas confirmés

Makouke : 5 cas confirmés

Oyem : 3 cas confirmés

Port-Gentil : 3 cas confirmés

Mandji : 2 cas confirmés

Ekouk : 1 cas confirmé

Mouila : 1 cas confirmé

Ndjole : 1 cas confirmé

Benguie : 1 cas confirmé