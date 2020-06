Coronavirus : déjà 20 morts déplorés au Gabon sur un total de 2 803 cas Covid-19

Après 72h de pause en raison de la fête de la Pentecôte, les autorités sanitaires gabonaises ont fait hier un nouveau point de la situation de la pandémie de coronavirus dans le pays. L’épidémie qui serait selon elles, à sa phase critique, a causé 3 nouveaux décès dans le pays contre 57 nouvelles guérisons. Hier, le pays a également enregistré 148 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui porte le bilan à 2 803 cas confirmés, 20 morts et 779 guérisons.

La pandémie de coronavirus continue d’enlever de nombreuses vies gabonaises. Ce mardi soir, les autorités sanitaires ont annoncé le décès de 3 nouvelles personnes de la pandémie. Il s’agit de deux hommes et d’une autre patiente hypertendue. Les circonstances ayant entraîné leur mort n’ont pas été évoquées par le porte-parole du comité de riposte Copil Coronavirus hier. Ce qui porte le nombre de décès à 20, une mortalité inquiétante pour le pays qui a connu la semaine dernière, une des plus meurtrière depuis le début de l’épidémie avec 5 décès.

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 6 450 470 380 747 2 951 363 Gabon 2 803 (+148) 20(+3) 779 (+57) Afrique 159 305 4 492 68 700 Europe 2 049 005 175 556 1 013 049 Cameroun 6 585 200 3 676 Centrafrique 1 069 4 23 Congo 611 20 179 Guinée équatoriale 1 306 12 200 RD Congo 3 326 72 482 Tchad 803 66 562 France 189 220 28 940 68 812 Etats-Unis 1 878 309 107 985 622 093 Chine 83 022 4 634 78 315 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Selon les autorités, « la période que nous traversons actuellement est la plus critique de l’épidémie ». Avant de prévenir : « cette phase critique de l’épidémie pourrait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction du comportement de la population ». Et le porte-parole Guy Patrick Obiang Ndong de conclure : « c’est pourquoi, chacun de nous doit être un ambassadeur de la lutte contre le Covid-19 en sensibilisant sur les mesures barrières, ses proches, son entourage familial, professionnel ou sa communauté pour atténuer l’impact du coronavirus dans notre pays ».

Selon le décompte annoncé hier, sur les 1 143 prélèvements effectués entre dimanche et ce mardi, le pays a enregistré 148 nouveaux cas positifs au coronavirus. Ces cas sont repartis dans deux provinces : l’Estuaire (145 nouveaux cas) et le Moyen-Ogooué (3 nouveaux cas). Il y a actuellement 96(+13) patients hospitalisés dans le pays dont 12 (-1) en réanimation. Ce qui porte le bilan global à 2 803 cas confirmés dont 779 guéris et 20 décès.

La carte épidémiologique du Gabon

Dans le détail, le décompte par province est établi au 2 juin comme suit :