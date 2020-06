Coronavirus : la Nyanga touchée, 5 nouveaux décès et 4 739 cas Covid-19 au Gabon !

La pandémie de coronavirus n’épargne plus la moindre portion du territoire gabonais. Selon le bilan des autorités fait hier soir, la Nyanga seule province du pays jusque-là épargnée, a enregistré ses deux premiers cas à Tchibanga. Le Gabon a également enregistré ces dernières 72h, 5 nouveaux décès et 311 nouvelles infections au Covid-19. Un bilan qui porte à 4 739 le nombre de cas confirmés dont 39 décès. 252 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, portant à 2 002 leur nombre dans le pays.

La Covid-19 est désormais sur l’ensemble du territoire national. C’est ce qu’a révélé les autorités sanitaires gabonaises au cours d’une conférence de presse tenue hier soir portant sur ces 3 derniers jours (de samedi à lundi). Avec 2 premiers cas enregistrés dans la ville Tchibanga, la Nyanga rejoint la boucle des 8 autres provinces où circulent activement le virus dans le pays. Une contamination qu’explique les autorités par la propagation communautaire du virus.

Données mises à jour il y a 2 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 8 735 640 461 516 4 616 271 Gabon 4 739 (+311) 39(+5) 2 002 (+252) Afrique 288 715 7 711 135 081 Europe 2 283 028 186 934 1 235 007 Cameroun 10 638 282 7 548 Centrafrique 2 605 19 417 Congo 883 27 391 Guinée équatoriale 1 664 32 515 RD Congo 5 477 122 719 Tchad 858 74 742 France 159 452 29 617 74 117 Etats-Unis 2 294 048 121 376 954 125 Chine 83 325 4 634 78 398 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Outre la Nyanga désormais touchée, le Gabon a déploré hier le décès de 5 patients de la pandémie de coronavirus. C’est dans la ville de Libreville (Estuaire) où l’on dénombre le plus grand nombre de ces décès de patients. Il y a ainsi eu 3 patients morts du Covid-19 dans le Grand Libreville, un seul à Lambaréné (Moyen-Ogooué) et un 5e décès enregistré à Franceville (Haut-Ogooué). Une courbe de mortalité qui continue de monter en flèche. On est désormais à 39 morts dans le pays.

Sur le plan épidémiologique, sur les 3 065 prélèvements effectués ces 72 heures, 311 se sont avérés positifs au Covid-19. Ces nouveaux cas sont repartis dans 7 provinces que sont l’Estuaire (220 cas), le Haut-Ogooué (55 cas), la Nyanga (2 cas), Ngounié (6 cas), le Moyen-Ogooué (22 cas), l’Ogooué-Maritime (2 cas) et le Woleu-Ntem (4 cas). Un nombre de nouvelles contaminations qui porte total à 4 739 le nombre de cas confirmés dans le pays depuis mars dernier.

La répartition épidémiologique par ville est le suivant au 22 juin :