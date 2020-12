Coronavirus : l’OMS se veut rassurante sur la nouvelle variante britannique du Covid-19

La nouvelle variante du coronavirus découverte au Royaume-Uni, à la contagiosité plus élevée, « n’est pas hors de contrôle », a affirmé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves. « La variante actuellement à l’étude a été signalée à l’OMS le 14 décembre », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, en conférence de presse.

Le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a estimé dimanche que « la nouvelle souche du coronavirus était hors de contrôle », semant l’inquiétude dans toute l’Europe. De nombreux pays dans le monde ont fermé leurs frontières depuis dimanche aux personnes venues du Royaume-Uni ou d’Afrique du sud où une autre variante du virus est également apparue pour éviter qu’elles ne se propagent davantage.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé qu’il fallait stopper la transmission de toutes les variantes du virus « aussi rapidement que possible », car « plus nous le laissons se propager, plus il a la possibilité de se modifier ». Il a rappelé qu’il est naturel que « les virus mutent au fil du temps », et a souligné que rien ne prouvait jusqu’à présent que la nouvelle variante identifiée sur le territoire britannique « soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou la mort ».