Coronavirus : Franceville enregistre son tout premier cas et premier décès du Covid-19

Le Gabon n’en finit plus d’enregistrer des morts du coronavirus. Après dimanche où le pays a déploré une 6e victime atteinte de co-morbidités aggravantes de la maladie, ce mercredi c’est dans la ville de Franceville (Haut-Ogooué) qui n’avait pourtant jusque-là aucune victime officielle, qu’un patient est mort de la pandémie. Il s’agit d’un employé de l’Université des sciences et techniques de Massaku (USTM),Lionel Nguia, âgé de 53 ans. Il décédé ce matin à 4h après 4 jours au centre hospitalier régional de cette capitale provinciale.

Lire aussi >>> La pandémie de coronavirus frôle désormais les 400 cas au Gabon !

C’est ce qu’indique un communiqué du comité de riposte à la pandémie (Copil) parvenu cet après-midi à la rédaction d’Info241. « Nous enregistrons ce jour un nouveau décès lié au Covid-19 d’un patient de 53 ans, hypertendu qui a été admis le 2 mai 2020 au centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville pour fièvre évoluant depuis quelques jours avec hausse de tension et détresse respiratoire » précise le communiqué officiel.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 7 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 647 615 252 444 1 200 680 Gabon 439 (+42) 8(+2) 99 (+6) Afrique 47 305 1 844 15 788 Europe 1.571.351 145 886 598 148 Cameroun 2 104 56 786 Centrafrique 94 0 0 Congo 236 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 705 30 56 Tchad 117 0 15 France 169 462 25 201 51 371 Etats-Unis 1 212 955 69 925 188 068 Chine 82 881 4 633 77 853 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Avant de renchérir : « Devant la dégradation de son état de santé, il a été admis en réanimation et le test Covid-19 qui a été réalisé s’est révélé positif. Le patient est décédé ce matin à 4h ». Lionel Nguia est le tout premier cas de cette province et le premier mort enregistré. Une mort qui pose question sur la capacité de dépistage du pays et sur la circulation réelle du virus dans le pays en dehors des villes de Port-Gentil, Lambaréné ou du Grand Libreville.

En attendant la conférence de presse des autorités prévues ce soir, pour connaitre les contours de ce énième décès, le nombre de personnes contaminées dans le Grand Libreville notamment reste impressionnant. Hier, on déplorait déjà 397 cas positifs au Covid-19, 93 guérisons et désormais 7 morts de la pandémie.