La pandémie de coronavirus frôle désormais les 400 cas au Gabon !

Le coronavirus continue de faire des victimes au Gabon. Après avoir enregistrés hier 32 cas, le pays a déploré ce mardi 30 nouveaux cas positifs au Covid-19. Le bilan de l’épidémie frôle désormais les 400 cas soit 397 cas dont 93 guérisons et 6 décès. Seule bonne nouvelle, la ville Bitam (Woleu-Ntem) ne fait plus partie des villes touchées par l’épidémie. Les villes touchées sont ainsi le Grand Libreville, Lambaréné (1 cas) et Port-Gentil (3 cas).

Le bilan de la pandémie de coronavirus au Gabon n’est toujours pas reluisant. Ce mardi, les autorités ont annoncés 30 nouveaux cas dans le pays. Ce qui porte le bilan à 397 cas dont 93 guérisons, soit encore 298 patients actifs. Il n’y a eu ce mardi, aucune guérison et aucun décès. Dans le détail, ces 30 nouveaux cas se décomposent en 8 cas issus du dépistage massif et 22 cas cas contacts de patients déjà connus. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 647 615 252 444 1 200 680 Gabon 397 (+30) 6(+1) 93 (+8) Afrique 47 305 1 844 15 788 Europe 1.571.351 145 886 598 148 Cameroun 2 104 56 786 Centrafrique 94 0 0 Congo 236 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 705 30 56 Tchad 117 0 15 France 169 462 25 201 51 371 Etats-Unis 1 212 955 69 925 188 068 Chine 82 881 4 633 77 853 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Devant l’évolution « silencieuse » de la maladie dans le pays, les autorités gabonaises ont tout de même profité de leur traditionnelle conférence de presse pour mettre en garde les populations contre tout relâchement des gestes barrières.Avec l’incivisme des population, « il n’est pas exclu que l’on franchisse la barre des 1000 cas », a prévenu le porte parole du comité de riposte à la pandémie Guy Patrick Obiang Ndong.