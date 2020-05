Coronavirus : deux morts en une journée au Gabon, l’épidémie gagne Franceville et Bifoun

Une seconde personne est morte hier au Gabon des suites du coronavirus, en plus du premier décès annoncé à Franceville (Haut-Ogooué) par les autorités sanitaires dans la journée. Une journée meurtrière qui a une fois de plus battue des records de contamination avec 42 nouveaux cas positifs dont à Bifoun (Moyen-Ogooué) et seulement 6 nouvelles guérisons. Le bilan dans le pays s’est alourdi à 439 cas positifs au virus dont 99 guérisons et 8 morts.

Outre le décès d'un employé de 53 ans de l'Université des sciences et techniques de Massaku (USTM), c'est également un infirmier qui a perdu la vie à quelques kilomètres de là, des suites du Covid-19 au CHU de Libreville. Il s'agit d'un patient de 47 ans qui était également employé dans ledit établissement sanitaire. Il serait lui aussi, atteint de comorbidités que sont l'hypertension, le diabétique et l'obésité. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 647 615 252 444 1 200 680 Gabon 439 (+42) 8(+2) 99 (+6) Afrique 47 305 1 844 15 788 Europe 1.571.351 145 886 598 148 Cameroun 2 104 56 786 Centrafrique 94 0 0 Congo 236 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 705 30 56 Tchad 117 0 15 France 169 462 25 201 51 371 Etats-Unis 1 212 955 69 925 188 068 Chine 82 881 4 633 77 853 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Cet infirmier avait été admis au CHU de Libreville trois jours auparavant pour détresse respiratoire. « Le patient est décédé ce jour », a affirmé le porte-parole du comité de riposte à l’épidémie Guy Patrick Obiang Ndong. Avant d’insister sur le fait que l’agent hospitalier « était absent de son service depuis environ 30 jours », sous-entend ainsi que sa contamination au coronavirus ne s’était pas faite en milieu hospitalier. Ce décès porte à 8, le nombre de personnes décédés de l’épidémie depuis le 12 mars. Outre ces deux décès dont les cas contacts auraient déjà été identifiés et leurs prélèvements envoyés pour analyse, le pays a tout de même connu 6 nouvelles guérisons et 42 nouveaux cas positifs au Covid-19 dont 18 issus du dépistage massif et 24 du dépistage actif. Ce qui porte le bilan à 439 cas confirmés dont 99 guérisons et 8 morts. Les villes touchées sont désormais outre le Grand Libreville (4 communes), Bifoun et Lambaréné (Moyen-Ogooué), Franceville (Haut-Ogooué) et Port-Gentil (Ogooué-Maritime).