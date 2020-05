Coronavirus : déjà 1 209 cas au Gabon, la pandémie gagne l’arrière-pays

Les chiffres de la pandémie de coronavirus au Gabon sont chaque jour en forte expansion. Hier, ce sont 105 nouveaux cas qui ont été enregistrés avec à l’inverse, 37 nouvelles guérisons. Des chiffres alarmant devant la propagation de la pandémie dans l’arrière-pays où les villes de Mvengué, Moanda et Mounana sont désormais touchées. Des villes où aucun confinement n’existe malgré la propagation de la maladie.

Le coronavirus a encore enregistré une forte hausse de nouveaux cas hier au Gabon. Les autorités ont dénombré vendredi soir, 105 nouveaux cas positifs au Covid-19 repartis dans les villes de Libreville (103 nouveaux cas), Mvengué (3 nouveaux cas), Moanda (2 nouveaux cas), Franceville (1 nouveau cas), Mounana (1 nouveau cas), et Lambaréné (1 nouveau cas). Des chiffres qui montrent que le virus continue de circuler dans l’arrière-pays en l’absence de stratégie efficiente des autorités.

Données mises à jour il y a 10 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 4 256 123 287 336 1 527 617 Gabon 1 209 (+105) 10(+0) 219 (+37) Afrique 67 778 2 355 23 989 Europe 1 653 055 153 930 670 428 Cameroun 2,689 125 1 524 Centrafrique 143 0 10 Congo 333 11 53 Guinée équatoriale 439 4 13 RD Congo 1 024 41 141 Tchad 372 42 78 France 177,423 26 643 56 724 Etats-Unis 1 385 834 81 795 262 225 Chine 82 919 4 633 78 171 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Hier, les autorités ont indiqué que les Gabonais devront s’habituer à vivre avec le virus au quotidien. « Les dernières informations scientifiques sur l’épidémie actuelle relèvent que le Coronavirus pourrait ne jamais disparaître », a indiqué le porte-parole du Copil Coronavirus chargé de la riposte contre la pandémie. « En d’autres termes, nous devons apprendre à vivre avec le Coronavirus dans nos maisons, nos familles, nos communautés, nos administrations et dans les lieux publics », a expliqué Guy Patrick Obiang Ndong.

La carte de la propagation de la pandémie dans le pays

Avec ces nouveaux cas, le Gabon compte désormais 1 209 cas confirmés. Seule bonne nouvelle à l’horizon hier, le nombre de guérisons qui a été de 37. Ce qui porte le bilan à 219 personnes guéries depuis le début de la pandémie. Le Gabon reste le second pays de l’espace CEMAC le plus touché par la pandémie derrière le Cameroun qui plafonnait hier à 3 105 cas. Le pays se rapproche de plus en plus de la RD Congo qui totalisait hier 1 370 cas positifs au Covid-19.