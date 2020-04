Coronavirus : 8 nouvelles guérisons mais déjà 166 cas de Covid-19 au Gabon !

Avec déjà 57 nouvelles contaminations en 3 jours au Gabon, cette 7e semaine de propagation du coronavirus bat à nouveau des records de cas positifs. Ce mercredi en effet, 10 nouveaux cas Covid-19 on été enregistrés par les autorités sanitaires, portant à 166 le nombre total d’infections officielles. Il y a eu tout de même de nouvelles guérisons de patients : 8 au total. Alors que des analyses sont en cours, il se pourrait bien que Port-Gentil soit un prochain foyer de l’épidémie.

La 7e semaine d’existence du Covid-19 au Gabon vient ce mercredi de battre le triste record de ces 3 dernières semaines de forte hausse. Avec 36 cas enregistrés mardi puis 10 hier, la propagation du virus qui est dans sa phase communautaire promet de faire grimper le nombre de cas globaux. Les autorités prévoient même de faire passer de 2 à 6, le nombre de laboratoires d’analyses des prélèvements effectués actuellement dans les villes de Bitam et du Grand Libreville dans le cadre du dépistage massif limité aux personnes vulnérables.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 49 minutes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 623 231 182 740 707 331 Gabon 166 (+10) 1 24 (+8) Afrique 25 808 1 242 6 910 Europe 1 242 667 110 687 367 701 Cameroun 1 163 22 164 Centrafrique 14 0 0 Congo 186 6 11 Guinée équatoriale 84 1 4 RD Congo 359 18 9 Tchad 40 0 8 France 157 125 21 373 41 326 Etats-Unis 842 319 46 399 77 018 Chine 83 868 4 636 77 861 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Ainsi, ce mercredi soir le Gabon compte désormais 166 cas Covid-19, 24 guérisons et toujours un seul décès enregistré le 20 mars dernier. Le bilan pourrait encore s’alourdir avec les 600 prélèvements effectués à Port-Gentil qui sont en attente d’analyse. Si jamais certains d’entre eux s’avéraient positifs, la capitale économique pourrait bien devenir le second foyer de l’épidémie dans le pays après le Grand Libreville.

Coté évolution clinique, les autorités sanitaires ont affirmé que « plus de 80% de nos patients sont asymptomatiques. Il s’agit des personnes qui n’ont ni fièvre, ni toux, ni difficulté respiratoire ». A noter tout de même que deux patients sont depuis bientôt deux semaines en soins intensifs et leur état est toujours dit stationnaire. Le porte-parole du comité de riposte à l’épidémie, Guy Patrick Obiang Ndong, a rappelé hier que la clé de la réussite pour limiter la propagation était la prévention et ses gestes barrières.

Avant d’inviter les « personnes de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, hypertendues, insuffisants rénaux, asthmatiques, les patients atteints de tuberculose, du VIH et ceux souffrant du cancer » à se faire dépister car considérées comme personnes à risque et vulnérables. « La nécessité de faire le test de dépistage est impérieuse pour prévenir les complications en cas de co-infection », a martelé le porte-parole du Copil Coronavirus.