63 nouveaux avocats prêts à servir dans les prétoires des palais de justice du Gabon

Le barreau du Gabon compte désormais 63 nouveaux avocats. La solennelle cérémonie de prestation de serment des avocats s’est tenue ce vendredi au palais de justice de Libreville, marquant une étape majeure dans la carrière de 63 défenseurs des droits. Revêtus de leurs tenues d’apparat, ont prêté serment sur le code des procédures civiles, symbole de l’application équitable des lois.

Cet engagement personnel devant la Constitution et les aînés membres de la profession souligne leur responsabilité envers l’autorité judiciaire. La Cour, témoin de leur serment, les appelle à exercer leurs fonctions avec intégrité et dévouement.

La photo de famille de la cérémonie d’hier

Pour ces nouveaux avocats, la postulation devant la Cour de cassation et l’inscription au barreau représentent une consécration. C’est un moment de fierté, d’émotion et de responsabilité, marquant le début d’une carrière juridique. Leur objectif est clair : être à la hauteur des attentes du barreau et du peuple gabonais. Ils aspirent à défendre les plus vulnérables et à contribuer à restaurer l’image de la justice gabonaise.

Pour certains, ce parcours a été long et ardu, mais la réussite témoigne de leur expérience et de la qualité de leur formation. Désormais membres de l’élite juridique, ils entament leur nouvelle mission avec détermination dès lundi, conscients que l’avenir réserve de nouveaux défis à relever.