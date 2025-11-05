Retour des maires élus au Gabon : la fin de l’ère des délégués spéciaux débute ce dimanche

Le Gabon s’apprête à tourner la page d’une administration provisoire qui aura duré deux ans. Dès ce dimanche 9 novembre, les conseillers municipaux et départementaux élus lors des élections locales du 27 septembre dernier sont convoqués pour procéder à la mise en place officielle des bureaux des conseils locaux, conformément au communiqué publié ce 5 novembre par le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.

Ces élections marquent la fin de l’ère des 100 délégués spéciaux désignés à la tête des mairies et conseils départementaux par le CTRI durant la transition ouverte après la chute du régime d’Ali Bongo en août 2023. Ces administrateurs provisoires, nommés pour assurer la continuité des services publics locaux, laisseront place à des maires et adjoints issus des urnes, conformément au nouveau Code électoral promulgué en janvier 2025.

Calendrier et enjeux des élections des maires

Date Élections concernées Électeurs concernés Principales villes impliquées Enjeux politiques Dimanche 9 novembre 2025 Élection des maires et adjoints des communes à arrondissements Conseillers municipaux Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem Fin des délégués spéciaux, contrôle des grandes villes par l’UDB Mardi 11 novembre 2025 Élection des maires des communes sans arrondissements ; présidents et vice-présidents des conseils départementaux Conseillers municipaux et départementaux Mouila, Lambaréné, Tchibanga, Makokou Installation des nouveaux exécutifs locaux Dimanche 16 novembre 2025 Élection des maires d’arrondissements et de leurs adjoints Conseillers d’arrondissements Libreville, Port-Gentil, Franceville Consolidation du pouvoir local de l’UDB À partir du 17 novembre 2025 Installation officielle des bureaux locaux élus Autorités locales et préfectorales Ensemble du territoire national Rétablissement du fonctionnement régulier des collectivités locales

Le calendrier arrêté par le ministère prévoit trois étapes. Le 9 novembre, seront élus les maires des communes à arrondissements et leurs adjoints. Le 11 novembre, suivront les élections des maires des communes sans arrondissements, ainsi que celles des présidents et vice-présidents des conseils départementaux. Enfin, le 16 novembre, ce sera au tour des maires d’arrondissements d’être élus par les conseillers concernés. Les gouverneurs et préfets ont été instruits pour garantir le bon déroulement de ces scrutins.

Ces élections locales sont réservées aux élus issus des dernières locales, largement remportées par l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Fort de sa majorité de conseillers locaux, l’UDB devrait contrôler la majorité des grandes villes, dont Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem, confirmant ainsi son implantation sur tout le territoire.

À Libreville, où les équilibres politiques sont désormais clairs, la désignation du nouveau maire marquera la fin du mandat du délégué spécial Adrien Nguema Mba installé à la tête de la capitale depuis la transition. Le maire de la transition sortant est apr ailleurs candidat à sa succession au sein de l’UDB. Une passation symbolique qui traduira le retour à la normalité institutionnelle dans la gestion municipale.

Pour le gouvernement, cette étape consacre la restauration des institutions locales élues et la stabilisation du pouvoir décentralisé. Après plusieurs mois de transition politique, le Gabon renoue avec la légitimité électorale au niveau communal et départemental, ouvrant un nouveau chapitre de gouvernance locale sous le sceau de la réforme institutionnelle portée par le président Oligui Nguema.