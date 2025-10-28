Port-Gentil : Un mort et plusieurs blessés dans un tragique accident devant le lycée islamique

Un nouvel accident de la route survenu ce dimanche matin aux environs de 9 h, à proximité du lycée islamique de Port-Gentil, relance le débat sur la sécurité routière dans la capitale économique. Selon les premiers éléments recueillis sur place, un véhicule de marque Hyundai a percuté un poteau électrique avant de faire plusieurs tonneaux, après avoir perdu le contrôle sur cet axe particulièrement fréquenté. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de plusieurs blessés, évacués d’urgence vers une structure sanitaire de la place pour y recevoir des soins intensifs.

Des témoins décrivent une scène de panique

Selon plusieurs riverains, le véhicule circulait à grande vitesse. « On a entendu le moteur rugir, puis un crissement de pneus. Tout s’est passé en quelques secondes. Si un enfant avait été sur le trottoir, le drame aurait été encore plus grave », témoigne à Info241 Yves Kombila, un passant.

Le véhicule accidenté

Les habitants dénoncent le manque d’aménagements de sécurité aux abords immédiats du lycée. « Il n’y a ni dos-d’âne ni ralentisseurs visibles pour obliger les voitures à ralentir, alors que des centaines d’enfants traversent cette route chaque jour », déplore Amina Ndong, mère d’un élève. « Nous avons alerté les autorités à plusieurs reprises, mais rien n’a changé », ajoute-t-elle.

Une recrudescence inquiétante d’accidents à Port-Gentil

Dans les quartiers environnants, les habitants affirment constater une hausse des accidents de la circulation ces derniers mois. Excès de vitesse, non-respect des priorités et imprudence des conducteurs sont régulièrement pointés du doigt. « Les incidents se multiplient : collisions frontales, sorties de route, piétons renversés… La fréquence a nettement augmenté et la population est inquiète », explique Carl Ndombi, résident du secteur.

Une victime ayant perdu la vie

Un responsable local, préférant garder l’anonymat, appelle à la prudence : « Des études préalables et des budgets doivent être alloués avant tout aménagement. Il faut éviter les solutions improvisées qui pourraient créer de nouveaux dangers », avertit-il.

Les habitants réclament des mesures urgentes

Pour prévenir de nouveaux drames, les riverains demandent l’installation de ralentisseurs normalisés, une signalisation renforcée, un marquage au sol plus visible et des passages piétons sécurisés. Ils appellent également à des campagnes de sensibilisation sur le code de la route et à des contrôles de vitesse accrus aux heures d’entrée et de sortie des classes.

Une victime secourue

« Il faut une réponse globale et coordonnée : l’éducation routière, la présence policière et l’infrastructure doivent aller de pair », plaide Franck Onanga, automobiliste. L’implication du lycée, qui tente d’organiser des navettes et des dispositifs d’accompagnement pour les plus jeunes, ne suffit plus à rassurer les parents. Sur cet axe où circulent chaque jour des centaines de véhicules, la vulnérabilité des enfants et des piétons demeure criante.

Ce nouvel accident vient rappeler, une fois encore, l’urgence de mesures concrètes pour protéger les élèves de cet établissement qui accueille plus de 5 000 jeunes. En attendant des réponses visibles, la colère des riverains ne retombe pas. Pour eux, « la sécurité des enfants doit enfin devenir une priorité réelle et financée ».