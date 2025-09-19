Locales et législatives : Oligui Nguema inflexible face à Bilie By Nze sur le report des scrutins

À moins de 9 jours du double scrutin législatif et local, une rencontre politique d’importance s’est tenue ce jeudi au Palais du bord de mer de Libreville. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience Alain-Claude Bilie By Nze, président du parti Ensemble pour le Gabon (EPG) et arrivé deuxième lors de la présidentielle du 12 avril dernier avec 3% des suffrages. Cette entrevue à la demande de l’opposant, intervient quelques jours seulement après que l’opposant a formulé de vives critiques contre l’organisation des scrutins et demandé leur report.

Fin de non recevoir

Lors de l’audience, Alain-Claude Bilie By Nze a réitéré ses préoccupations concernant la transparence et l’équité du processus en cours. « Nous avons notamment sollicité de pouvoir reporter des élections pour qu’il y ait une meilleure organisation et que tous les candidats puissent aller sur le même pied d’égalité », a-t-il déclaré à la presse. Toutefois, selon lui, le chef de l’État a opposé une fin de non-recevoir : « Le président de la République a indiqué que les élections sont déjà engagées et qu’il veut sortir de la transition, on ne peut donc pas repousser ».

Une autre vue de cette audience

Malgré ces divergences, l’opposant a insisté sur le fait que son parti entend jouer pleinement sa partition. Ensemble pour le Gabon a investi seulement 20 candidats aux législatives dans six des neuf provinces sur les 145 à pouvoir et déposé une dizaine de listes pour les locales. « Même si nous avions souhaité que les élections soient reportées, nos candidats vont compétir », a-t-il affirmé, mettant en avant la volonté de son mouvement d’incarner « la voix des Gabonaises et des Gabonais » au sein du nouveau paysage politique.

Autres sujets abordés

La rencontre a également abordé des sujets plus larges, tels que la situation des étudiants et la promotion du vivre-ensemble, deux thématiques chères au président de l’EPG. Pour lui, la question de l’opposition parlementaire reste ouverte : « Est-ce que le deuxième parti à l’Assemblée sera forcément leader de l’opposition ? Ce sont des sujets complexes qui nécessitent encore réflexion ».

Du côté du pouvoir, cette audience illustre la volonté affichée par Brice Clotaire Oligui Nguema de maintenir un dialogue direct avec les principales forces politiques, à quelques jours d’un scrutin déterminant. Avec 145 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale et plus de de 1 800 candidatures aux municipales et départementales, l’enjeu de transparence et de crédibilité est majeur.

En définitive, si l’appel au report lancé par Bilie By Nze n’a pas été entendu, il lui a néanmoins permis d’obtenir une audience au palais présidentiel, un lieu qu’il fréquentait encore il y a peu, avant la chute d’Ali Bongo, dont il fut le dernier Premier ministre après 56 années de règne sans partage de la famille Bongo. Avec un nombre limité de candidats investis pour les scrutins des 27 septembre et 11 octobre, l’ancien chantre du régime déchu a désormais peu de chances de peser dans le paysage politique de la Ve République.