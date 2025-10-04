Législatives 2025 : Le dinosaure Jean-François Ndongou en danger de mort dans son fief de Ndolou

C’est une véritable onde de choc qui secoue le premier siège du département de Ndolou (Ngounié, sud du Gabon). Jean-François Ndongou, actuel président de l’Assemblée nationale de la Transition et figure historique du PDG, vacille pour la première fois dans son fief électoral. Habitué à des victoires écrasantes dès le premier tour, il se retrouve contraint à un second round décisif après un revers inattendu. Avec 49,30 % des voix, il est en ballotage face à Maryse Mariam Matsanga Mayila de l’UDB, qui a recueilli 46,98 %.

Le symbole est fort : le « dinosaure » du Ndolou, qui plafonnait jadis à plus de 90 % des suffrages, voit son empire électoral fissuré par une adversaire jusque-là quasi inconnue du grand public. Dans un scrutin marqué par une participation modeste (56,1 %), l’écart n’est que de 63 voix. Autant dire que l’ancien intouchable marche désormais sur un fil, avec la menace d’une défaite historique en embuscade.

Des chiffres qui en disent long

Sur 5 044 inscrits, seuls 2 829 électeurs se sont déplacés aux urnes le 27 septembre, laissant une large marge de manœuvre pour le second tour. Les suffrages exprimés s’élèvent à 2 714, dont 1 338 pour Ndongou et 1 275 pour Matsanga Mayila. Derrière, les outsiders René Mouboumbi (FDS) et Ntsaou Moubikou (7MP) se partagent des miettes avec respectivement 30 et 71 voix.

Résultats de samedi dernier :

Candidats Voix % Jean-François Ndongou (PDG) 1 338 49,30 % Maryse Mariam Matsanga Mayila (UDB) 1 275 46,98 % René Mouboumbi (FDS) 30 1,11 % Ntsaou Moubikou (7MP) 71 2,62 %

Ces résultats confirment une réalité : l’ancien président de l’Assemblée nationale n’a plus le monopole politique dans son bastion. L’érosion de son influence est patente, et l’UDB compte bien transformer l’essai en mobilisant les abstentionnistes et les mécontents.

Un second tour aux allures de guillotine politique

Le rendez-vous du 11 octobre s’annonce comme un duel sans merci. Pour Ndongou, c’est simple : soit il réussit à arracher la victoire de justesse, soit il tombe de son piédestal, offrant à ses adversaires le scalp politique qu’ils espéraient depuis des années. La perspective d’une défaite est d’autant plus cuisante qu’il s’agit de son propre fief, Ndolou, où il régnait en maître incontesté depuis plus de deux décennies.

Maryse Mariam Matsanga Mayila, quant à elle, incarne l’outsider qui fait vaciller l’ordre établi. Sa campagne discrète mais efficace, combinée au rejet croissant du PDG dans certaines zones, pourrait bien lui offrir une victoire symbolique et spectaculaire.

Résultats officiels du 1er tour – Ndolou, 1er siège

Données électorales Valeurs Nombre d’inscrits 5 044 Nombre de votants 2 829 Nombre de bulletins blancs/nuls 115 Suffrages exprimés 2 714 Taux de participation 56,1 %

Dans cette circonscription où il a bâti sa légende électorale, Jean-François Ndongou joue désormais sa survie politique. Le 11 octobre, il pourrait bien connaître l’amère réalité de ceux qui, hier encore, se croyaient invincibles.