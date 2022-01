La Mauritanie s’offre un match nul en amical face aux Panthères du Gabon

Le Gabon a disputé ce mardi à Dubaï (Emirats arabes unis) le second match de sa préparation à la CAN Cameroun 2021 face à la Mauritanie. Après avoir été copieusement battues dimanche par les Etalons du Burkina Faso, les Panthères qui ont ouvert la marque à la 25e minute par un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang, seront finalement rattrapées à la 78e minute de Pape Ibnou Ba.

Les deux équipes à l’ouverture du match

Une performance qui ne rassure guère à quelques jours du démarrage de la CAN 2021 ce dimanche. Composée pourtant de 100% de ses vedettes internationales en raison de l’arrêt forcé du championnat national depuis près de deux ans pour cause de pandémie de Covid-19, la sélection gabonaise ne semble pas donner un gage de confiance à ses supporters malgré les assurances du coach Patrice Neveu.

Ce énième résultat contre les Mourabitounes de Mauritanie était le dernier match test des Panthères avant la compétition qui s’annonce déjà rude pour le Gabon. Logé dans le groupe C, Pierre-Emerick Aubameyang et ses co-équipiers affronteront les Cœlacanthes des Comores. Bien qu’il s’agisse de leur première participation en Coupe d’Afrique, les premiers adversaires du Gabon pourraient bien surprendre plus d’un.