Gabon : Plus de 800 aspirants députés en lice et 18 000 aux locales pour la Ve République !

À désormais près de dix jours du double scrutin législatif et local du 27 septembre, le Gabon s’apprête à vivre les toutes premières élections de sa Ve République. Selon les chiffres communiqués ce mardi après-midi par le ministère de l’Intérieur en conférence de presse, plus de 800 candidats briguent l’un des 145 sièges à l’Assemblée nationale, tandis que plus de 18 000 prétendants sont en lice pour les 3 078 sièges de conseillers locaux.

Le ministère a officialisé l’ouverture de la campagne électorale lors d’une conférence de presse à Libreville. Celle-ci débutera ce mercredi 17 septembre à minuit et s’achèvera le 26 septembre à la même heure. Durant dix jours, les candidats devront convaincre les électeurs de leur accorder leur confiance pour siéger, soit à l’Assemblée nationale, soit dans les conseils départementaux, municipaux ou d’arrondissement.

Pluie de candidatures

Sur le plan légal, les autorités rappellent que la campagne doit se dérouler dans le respect des dispositions garantissant la liberté et l’égalité entre les candidats, tout en préservant l’ordre public et l’intégrité du scrutin. « Le dépouillement se fera bureau par bureau, en présence des représentants des partis, des candidats, des médias et des observateurs », a assuré le ministère, annonçant également une « nuit électorale » pour une diffusion continue des résultats provisoires.

Les législatives et locales en chiffres :

Type d’élection Nombre de sièges à pourvoir Candidatures validées Détails complémentaires Législatives 145 députés +800 titulaires Plus de 1 600 candidatures Locales 3 078 conseillers +18 000 candidats - 972 pour les conseils départementaux

1 423 pour les conseils municipaux

683 pour les conseils d’arrondissement Observateurs — 1 500 accrédités Missions nationales et internationales

La mobilisation est massive : aux législatives, plus de 1 600 candidatures y compris celles de suppléants ont été enregistrées soit plus de 800 titulaires en lice validés. Pour les locales, le détail se répartit ainsi : 972 candidatures pour les conseils départementaux, 1 423 pour les conseils municipaux et 683 pour les conseils d’arrondissement. le scrutin a ainsi attiré plus de 18 000 candidatures. Des chiffres qui traduisent une volonté forte d’acteurs politiques de tous horizons de s’impliquer dans la nouvelle architecture institutionnelle.

Liste électorale et révision

Pour ce qui est de la liste électorale constitués de 916 665 inscrits lors de la présidentielle du 12 avril, la révision effectuée du 14 juillet au 12 août, a permis d’enregistrer 18 170 nouveaux électeurs, 124.472 changements de centre de vote et près de 13.682 mises à jour de données. En parallèle, 383 électeurs ont été radiés pour cause de décès et 234 à la suite de décisions de justice. La liste électorale définitive sera publiée en ligne sur listelectorale.ga et sous format affiché.

Pour garantir la transparence, plus de 1 500 observateurs électoraux ont été accrédités. Leur présence sur le terrain constituera un gage de crédibilité pour ce double scrutin inédit, placé sous haute surveillance nationale et internationale. Ces élections, premières du genre depuis l’adoption de la Ve République, revêtent une importance capitale. Elles permettront non seulement de mesurer les forces en présence entre le parti présidentiel et l’opposition, mais aussi de donner un ancrage démocratique à la nouvelle ère politique du Gabon.