Libreville, le
dimanche 9 novembre 2025
    Barrages Mondial 2026 : Mouyouma convoque 26 Panthères du Gabon pour surmonter le Nigéria

    Publié le 6 novembre 2025 à 15h42min MàJ : 6 novembre 2025 à 15h44min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Sports
    Barrages Mondial 2026 : Mouyouma convoque 26 Panthères du Gabon pour surmonter le Nigéria © 2025 D.R./Info241
    Le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, a abattu ses cartes ce jeudi 6 novembre en dévoilant une liste de 26 joueurs retenus pour la campagne de barrages africains de la Coupe du Monde FIFA 2026. L’objectif est clair : espérer passer le cap des demi-finales face au Nigeria. Pour atteindre cet objectif historique, Mouyouma a opté pour une sélection équilibrée, alliant la force des joueurs expérimentés et la promesse des jeunes talents qui devront prouver leur valeur. L’attaquant Jim Allevinah, pourtant remis de ses blessures, n’a pas été convoqué.

    L’une des grandes surprises et des principaux mouvements au sein de la tanière des Panthères est l’intégration de la jeunesse. Le défenseur Jonathan Do Marcolino (19 ans, Bourg-En-Bresse, National, France) reçoit sa toute première convocation, rejoignant son frère Alan dans l’effectif. L’attaque est également renforcée par un nouveau venu : Royce Openda (Bordeaux, National, France). Ces choix s’inscrivent dans une stratégie claire du sélectionneur, qui cherche à la fois l’efficacité immédiate et l’intégration progressive de joueurs qui devront porter l’équipe dans les années à venir, symbolisant le renouvellement souhaité.

    Ajustements de l’effectif et retour des cadres

    Parallèlement à ces arrivées, certains joueurs présents lors des 9e et 10e journées n’ont pas été rappelés. Les milieux de terrain Bagnama Oumar et Eric Bocoum ne figurent pas dans la liste des 26, signe d’une volonté de resserrer le noyau dur autour des cadres. Cependant, l’effectif enregistre le retour de l’expérimenté milieu Guélor Kanga. Le groupe est construit autour de ses piliers pour la stabilité et l’expérience. La défense et le milieu reposeront sur des joueurs tels que Bruno Ecuele Manga, les frères Oyono, Mario Lemina et André Biyogo Poko.

    Les joueurs convoqués

    L’attaque sera naturellement menée par les stars internationales, Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga. Il est important de noter que le défenseur Mick Kila Onfia (24 ans, sociétaire du Hafia FC en Guinée-Conakry), bien que convoqué, sera malheureusement suspendu pour le match contre le Nigeria, obligeant le staff à pallier cette absence. La répartition des 26 joueurs convoqués par poste est la suivante : 3 gardiens, 10 défenseurs, 6 milieux et 7 attaquants.

    Stratégie et feuille de route pour Rabat

    Cette forte proportion de défenseurs (10) et d’attaquants (7) semble indiquer que Mouyouma prépare deux schémas : un bloc solide capable de résister à la puissance nigériane, et une attaque rapide pour exploiter les moindres failles en contre. L’enjeu se jouera le 13 novembre à Rabat (17h), où le Gabon affrontera le Nigeria dans une demi-finale à élimination directe. Pour réaliser l’exploit de passer ce tour, les Panthères devront puiser dans leur cohésion et leur vitesse.

    En cas de victoire, le chemin vers le Mondial ne sera pas terminé : le Gabon devra enchaîner, le 16 novembre, avec la finale du mini-tournoi face au vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera le Cameroun à la République Démocratique du Congo (RDC). Le vainqueur de cette finale africaine décrochera son billet pour les barrages intercontinentaux ultérieurs.

