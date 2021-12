Arrêté 685/PM : Les membres du Copil citoyen déjà auditionnés par la Cour constitutionnelle !

Alors que l’on pensait que la victoire de la société civile représentée par le Copil citoyen sur le gouvernement durerait encore quelques jours, au moins jusqu’aux premières lueurs de janvier, il n’en sera rien. Après l’annulation mardi de l’arrêté 685/PM du gouvernement gabonais fixant les nouvelles mesures controversées de riposte contre la pandémie de coronavirus au Gabon, les auteurs de la saisine ont été auditionnés ce jeudi matin devant la Cour constitutionnelle.

Une audition au pas de course qui s’est terminée peu après 13h. Une célérité qui montre bien l’ambition des autorités gabonaises de clore au plus vite ce mic-mac administratif né de l’annulation d’un premier arrêté puis la prise d’un second, de nouveau attaqué par le Copil citoyen. Une situation de crise facilitée par la décision de la Cour constitutionnelle n°43/CC du 24 décembre dernier, qui avait préféré tabler sur un vice de forme de l’arrêté 559/PM du gouvernement plutôt que de se prononcer également sur le fond.

En refusant de se prononcer sur le fond, la Cour a donné le champ libre au gouvernement qui a réécrit en quelques heures le même arrêté controversé à l’identique pour le faire entrer en vigueur le même soir du 24 décembre. Un imbroglio que devrait démêler la Cour constitutionnelle dans les prochaines heures. Va-t-elle repencher pour le camp du gouvernement ? Restera-t-elle sur l’annulation ? Rien n’est moins sûr !