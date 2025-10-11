Buscador
dimanche 12 octobre 2025
    Publié le 11 octobre 2025 à 09h46min MàJ : 11 octobre 2025 à 10h05min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    2nd tour législatives : le duel UDB vs UN suspendu au 2e siège du Ntem pour « irrégularités graves »
    Les deux adversaires qualifiés au second tour © 2025 D.R./Info241
    Coup de théâtre pour les électeurs de Bitam et du canton Mvézé (Woleu-Ntem, nord du Gabon). La Cour constitutionnelle a ordonné, dans sa décision n°102/CCT rendue ce vendredi 10 octobre, la suspension des opérations électorales au 2ᵉ siège du département du Ntem à la suite d’un recours introduit le 8 octobre par le ministre de l’Intérieur et président de la CNOCER, Hermann Immongault. Cette décision intervient à la veille du second tour des législatives prévu ce samedi qui devait opposer un candidat UDB à l’UN.

    Selon la haute juridiction, le recours du ministre visait à annuler le scrutin du 27 septembre dans plusieurs circonscriptions, dont celle du Ntem, en raison de « graves irrégularités » ayant entaché la sincérité des résultats. Ces anomalies auraient été relevées par les équipes de la CNOCER lors d’investigations post-électorales. Les juges constitutionnels évoquent dans leur décision des « contradictions » entre les résultats annoncés par le ministre de l’Intérieur et ceux publiés dans le journal L’Union, contradictions jugées suffisamment sérieuses pour « entretenir un climat d’insécurité susceptible de troubler l’ordre public ».

    La décision de la cour

    En application de l’article 142 de son règlement intérieur, la Cour a donc ordonné des mesures d’instruction complémentaires, notamment l’audition du ministre de l’Intérieur et celle du président de la commission départementale électorale du Ntem, avant tout jugement sur le fond du recours. Dans l’attente de ces auditions, la Cour a suspendu toute opération électorale dans la circonscription concernée «  jusqu’à droit connu  », c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive sur la validité du scrutin du premier tour.

    Pour rappel, les candidats concernés par ce second tour étaient Élie Colin Akoué (Union démocratique des bâtisseurs, UDB), arrivé en tête avec 49,07 % des voix, et Fridolin Mve Messa (Union Nationale, UN), crédité de 22,79 %. Le vote devait initialement se tenir ce samedi 11 octobre. Cette suspension relance le débat sur la transparence et la régularité du processus électoral dans certaines zones sensibles du pays, alors que le Gabon aborde la dernière ligne droite des élections législatives et locales 2025.

