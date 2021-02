Samu social : 2 833 patients consultés ce week-end à Mouila, Ovan et Moabi

Le Samu social gabonais avec ses professionnels de santé ont posé leurs valises dans les villes de Mouila (Ngounié), Ovan (Ogooué-Ivindo) et Moabi (Nyanga). La caravane sanitaire organisé samedi et dimanche a permis de prendre en charge pas moins de 2 833 patients aux divers pathologies.

Le bilan de cette caravane sanitaire

Plusieurs interventions ont été pratiquées dans ces localités. A Mouila et ses environs l’opération a concerné 1 202 patients dont 584 à Mouila centre. Même son de cloche à Ovan et ses villages environnants où près de 1 031 patients ont été reçus par la caravane mobile du Samu. Enfin, à Moabi ce sont 602 personnes qui seront consultées et traitées.

Le Samu social gabonais continue sa caravane sanitaires dans l’arrière-pays au grand bonheur des populations qui peuvent ainsi bénéficier de consultations et soins gratuits.