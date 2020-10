Les 5 recommandations de l’ONU pour renforcer la lutte contre la Covid-19

La Covid-19 a fait plus d’un million de morts et touché plus de 33 millions de personnes dans 190 pays en neuf mois, occasion pour le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, de faire hier des recommandations aux pays. Dans une note de synthèse de l’ONU sur la Covid-19 et la couverture sanitaire universelle, l’ONU formule cinq grandes recommandations :

Etablir une couverture sanitaire universelle dès à présent

Contrôler la transmission de la Covid-19 grâce à des mesures de santé publique éprouvées et à une riposte mondiale coordonnée

Maintenir les prestations d’autres services de santé pendant la pandémie

Permettre à chaque personne, où qu’elle se trouve, d’avoir accès aux futurs vaccins, tests et traitements contre la Covid-19

Renforcer la préparation en mobilisant tous les secteurs de la société et investissant dans des systèmes d’alerte qui déclenchent l’intervention des autorités sanitaires.