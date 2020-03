Le Gabon annonce un nouveau durcissement de ses mesures de riposte au coronavirus

A la suite de la déclaration ce vendredi, d’un quatrième cas de contamination au Covid-19 et à son décès, le gouvernement gabonais a annoncé ce midi, le durcissement de ses mesures préventive contre la pandémie de coronavirus. C’est le ministre de l’Intérieur Lambert-Noel Matha, accompagné de son collègue des Transports qui ont annoncé ces 8 mesures renforcées. Parmi elles, la fermetures des motels, l’interdiction des rassemblements qui passe de 30 à 10 personnes ou encore la limitation à 3 du nombre de personnes à bord de véhicules de particuliers.

Après s’être satisfaites hier de l’amélioration de l’état de santé des trois patients atteint de Covid-19, les autorités gabonaises ont été secouées ce vendredi par le décès d’un premier patient de Covid-19. Pour y faire face, le gouvernement a décidé ce midi de raidir ses mesures préventives. Outre la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, s’ajoutent l’interdiction des rassemblements ou des regroupements ; la fermeture des établissements pré primaires, primaires, professionnels et universitaires ; la fermeture des débits de boissons et autres commerces ; des restrictions dans les transports terrestre, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial ; la limitation des déplacements non essentiels ; le fonctionnement des banques et des administrations officielles.

Le gouvernement a dit appeler « à la responsabilité individuelle et collective pour suivre à la lettre les mesures édictées et les consignes de sécurité y relatives ». Les mesures de compensation économique face à ces restrictions annoncées ce vendredi sont en cours de mise en place par les ministères concernés. Par ailleurs, « out refus de s’astreindre ou toute manœuvre utilisée en vue de se soustraire au confinement tel que défini par le présent décret, est constitutif du délit de mise en danger d’autrui, conformément à l’article 384 du code pénal et expose son auteur à des poursuites judiciaires », a martelé le ministre de l’Intérieur.

Ci-après, l’ensemble des mesures prises :