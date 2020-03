Le Gabon déclare son premier décès de patient atteint de coronavirus

Le Gabon est pleinement touché par la pandémie de coronavirus. Ce vendredi matin, les autorités sanitaires ont annoncé peu après 11h30, l’existence d’un quatrième cas pris en charge hier mais qui a également trouvé la mort ce vendredi « des suites de complications de son diabète et d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë ». Il s’agit d’un compatriote d’une cinquantaine d’années, diabétique et hypertendu. Il a séjourné en France avant son retour au Gabon le 15 mars. Il aurait dissimulé cette information aux soignants, rendant sa prise en charge efficiente difficile.

Alors que les autorités gabonaises se félicitait hier de l’amélioration de l’état de santé des 3 premiers cas de Covid-19, le pays a enregistré ce vendredi à 8h05 son premier décès de patient et 4e cas. Il s’agit d’un gabonais rentré de France dimanche dernier. Se sentant déjà malade, il s’est rendu le même dimanche soir en consultation à la polyclinique El Rapha de Libreville pour fatigue et vomissement. Occultant aux soignants son récent séjour en France, ce n’est que 48 heures plus tard après son hospitalisation que cette information sera enfin révélée par ledit patient.

L’intégralité de la déclaration de ce vendredi des autorités sanitaires gabonaises

Selon la déclaration de ce matin du porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, Guy Patrick Obiang, « Dès que l’alerte a été donnée, il a été transféré dans un contexte de détresse respiratoire à l’unité de réanimation de l’Hôpital d’instruction des Armées d’Akanda (HIAA), dédiée aux patients atteints de Covid-19 ». Alors que les prélèvements fait hier sur ce patient ont été envoyé au CIRMF de Franceville, il est rentré jeudi « dans un coma diabétique et est décédé ce matin, à 8h05mn », a indiqué le porte-parole sanitaire.

Ce quatrième cas de Covid-19 qui a tardé à être identifié, est ainsi mort « des suites de complications de son diabète et d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë ». Depuis, les autorités ont procédé au confinement du personnel médical de la clinique où a séjourné de dimanche à mercredi ce quatrième cas de Covid-19. Devant le couac autour de cet énième cas, les autorités en appellent « à la bonne collaboration de la population pour un signalement rapide au 1410 de tout séjour en zone infectée ou de tout contact avec un cas suspect ».