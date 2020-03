Coronavirus au Gabon : les trois patients contaminés vont de mieux en mieux

Les autorités gabonaises ont indiqué hier, lors d’un point de presse journalier sur la pandémie du Covid-19 au Gabon, une nette amélioration de l’état sanitaire des trois patients ayant contracté la maladie. Leurs proches ayant été en contact avec ces patients contaminés seraient quant à eux sains. Pour pallier les besoins, une usine basée à Nkok produira 60 000 gels hydroalcooliques pour alimenter le marché local.

Le Gabon résiste bien à la pandémie de coronavirus. C’est en substance ce qu’a déclaré mercredi le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, Dr Guy Patrick Obiang. « L’évolution clinique du cas zéro hospitalisé à l’Hôpital d’instruction des Armées d’Akanda (HIAA) est satisfaisante », a-t-il laissé entendre. Tout comme l’état de santé des deux femmes contaminées et hospitalisées de 29 et 49 ans « s’améliore avec une régression progressive des symptômes »

Le point journalier sur le Covid-19 au Gabon du 18 mars

Selon les investigations des autorités sanitaires, ce sont déjà 27 personnes qui ont été identifiées comme ayant été en contact avec les deux derniers cas de Covid-19 découverts et annoncés officiellement le 17 mars. Tout comme pour le patient zéro annoncé le 12 mars, les proches connus des deux femmes ont été testés négatif à la pandémie. Une bonne nouvelle donc même si les recherches se poursuivent toujours pour identifier d’autres personnes potentielles.

Toujours à titre préventif, Guy Patrick Obiang a également annoncé hier qu’une usine de médicament basée à la zone économique spéciale de Nkok (à 27 km de Libreville) devrait produire, à la demande des autorités gabonaises, 60 000 gels hydroalcooliques par jour. Une production qui viendrait ainsi pallier les problèmes d’adduction en eau des populations pour se laver régulièrement les mains dans le pays. Reste donc à connaitre, le prix fixé par les autorités pour acquérir lesdits produits.