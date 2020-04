Le bilan de la pandémie de coronavirus au Gabon culmine à 18 cas confirmés

Le bilan de personnes atteintes par le coronavirus au Gabon est une nouvelle fois à la hausse ce mardi. Au cours de la traditionnelle conférence de presse animée ce soir, peu après 20h par le porte-parole du comité de riposte à la pandémie au Gabon Guy Patrick Obiang Ndong, deux nouveaux cas sont à déplorer. Il s’agit d’une compatriote de 27 ans et d’un étranger de 54 ans. Les autorités sanitaires se sont dites inquiètes de l’évolution de la pandémie au Cameroun et ses incidences sur les populations du Woleu-Ntem.

Lire aussi >>> Le nombre de cas positifs au coronavirus au Gabon explose de 7 à 16 patients !

Le compteur des patients positifs au Covid-19 au Gabon est toujours en hausse. Après la plus forte hausse enregistrée hier avec 9 nouveaux cas, ce mardi les autorités sanitaires ont enregistré deux nouveaux cas : une femme médecin de 27 ans et un reporter de 57 ans d’un organe de presse internationale qui n’a pas été dévoilé. Ce qui porte le bilan dans le pays à 18 cas confirmés, un décès et aucune guérison.

La conférence de presse de ce mardi

La femme de 27 ans aurait été contaminée par deux personnes revenant de Chine et du Cameroun avec qui elle aurait été en contact en février dernier. Quelques semaines plus tard, elle aurait présenté des symptômes évocateurs de la maladie avant d’être prise en charge. Le second cas positif au Covid-19 de 54 ans aurait été contaminé par un collaborateur venu de Londres. C’est la seconde personne contaminée au sein de cet organe de presse, a fait savoir Guy Patrick Obiang Ndong.

Outre ces deux cas, les autorités ont manifesté leur inquiétude pour les habitants de la province du Woleu-Ntem, limitrophe du Cameroun où il y a une explosion de la contamination au Covid-19 (189 cas). Une antenne de santé militaire devrait être déployée cette province pour mieux suivre le risque épidémiologique dans ces localités frontalières à ce pays voisin.