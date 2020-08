La pandémie de Covid-19 sera “très longue”, alerte l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réuni son comité d’urgence à Genève pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire, et a conclu samedi que la pandémie de Covid-19 serait « certainement très longue ». « L’OMS continue d’estimer que le risque posé par le Covid-19 est très élevé », a ajouté l’agence de l’ONU dans un communiqué.

Le nouveau coronavirus a infecté au moins 17,6 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts dont 50 au Gabon. L’Afrique du Sud, l’un des pays les plus touchés par le virus en Afrique, a annoncé samedi avoir passé le seuil des 500 000 contaminations, pour plus de 8 000 morts.

Mais le nombre de décès est probablement sous-estimé, selon les experts, sachant qu’une hausse de près de 60 % du nombre total de décès naturels a été enregistrée au cours des dernières semaines.