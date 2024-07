La Banque mondiale lève la suspension des décaissements du Gabon

Dans un communiqué publié le 10 juillet à Washington, la Banque mondiale a annoncé avoir reçu le remboursement des créances du Gabon. Cette note met fin à la suspension annoncée le 1er juillet liée au retard de paiement de certaines échéances.

« La Banque mondiale confirme avoir reçu le remboursement des créances et réaffirme son engagement à accompagner le Gabon pour promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive qui profitera à la population gabonaise dans les années à venir », mentionne le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

Ce remboursement de 10,4 milliards de F CFA, confirmé par la Banque mondiale, marque une amélioration des relations entre le Gabon et l’institution. Actuellement, la Banque mondiale gère trois projets actifs au Gabon pour un montant total de 214,50 millions de dollars (environ 128,7 milliards de F CFA), tandis que la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) appuient des projets à hauteur de 111,3 millions de dollars (environ 66,8 milliards de F CFA) et 118,1 millions de dollars (environ 70,9 milliards de F CFA) respectivement.