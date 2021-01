Covid-19 : faute de capacités structurelles, le Gabon ne veut pas du vaccin Pfizer-BioNTech !

C’est l’un des arbitrages pris hier au palais présidentiel par Ali Bongo qui réunissait les ministres concernés par la riposte contre la pandémie de coronavirus. Faute de ses capacités structurelles et des conditions thermiques extrêmes de conservation du vaccin américano-allemand des laboratoires Pfizer et BioNTech, le Gabon tournera le dos à cette solution pourtant la plus prisée à travers le monde.

Les Gabonais ne devraient pas se voir administrer des doses du vaccin Pfizer/BioNTech. C’est ce qui ressort du conseil présidentiel sur la pandémie convoqué lundi à Libreville par Ali Bongo auquel prenaient part plusieurs personnalités de premier plan dont la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, le ministre de la Santé et ceux de la Défense nationale et de l’Intérieur face aux cadres de la Présidence gabonaise. Une vue des participants à ce conseil présidentiel Les raisons de désamour du Gabon se trouve dans les conditions drastiques de conservation du vaccin Pfizer/BioNTech. Selon nos confrères de Lalibreville, proche du palais présidentiel et citant un participant à cette réunion, « Si nous retenions ce vaccin, il risquerait d’y avoir un problème de conservation car celui-ci doit l’être à une température extrême de -70 degrés. Il ne s’agit clairement pas de l’option la mieux adaptée au cas spécifique de notre pays ». Le pays ne compte pas investir dans les super-congélateurs nécessaires à la conservation de ce vaccin, le premier à avoir été utilisé à travers le monde pour sa technologie révolutionnaire basée sur l’ARN. Fort de cette stratégie vaccinale, le Gabon qui attend aussi de recevoir des doses de vaccins de l’OMS dédiées aux pays pauvres, compte se tourner vers des solutions connexes notamment le vaccin du laboratoire Moderna, plus adapté à son système sanitaire.