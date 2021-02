Covid-19 : confinement total du Grand Libreville et couvre-feu ramené à 18h au Gabon

La conférence de presse du gouvernement sur la situation sanitaire liée à la seconde vague de la pandémie de coronavirus au Gabon a livré ses premières décisions. Selon la communication du ministre de l’Intérieur, Lambert-Noel Matha, le couvre-feu est désormais ramené de 18h à 5h à compter de ce samedi. L’autre décision porte sur le confinement total du Grand Libreville à compter du 15 février.

Une vue de la conférence de presse de cet après-midi

La rédaction d’Info241 vous livre les nouvelles mesures annoncées ce vendredi :

couvre-feu ramené à 18h00 au lieu de 20h à compter de ce samedi 13 février

le confinement du Grand Libreville à compter du lundi 15 février

les rassemblements limités à 30 personnes

les brigades mixtes renforcées par secteur

le retour des dérogations (laisser-passer) pour les services essentiels délivrées par l’Intérieur et la Défense

la réorganisation des brigades mixtes par secteur d’activités pour un meilleur contrôle des protocoles sanitaires

la réduction du délai de validité des tests PCR : 3 jours pour les personnes en provenance de l’étranger et 7 jours pour les personnes vivant au Gabon

les tests antigéniques obligatoires dans toutes les formations sanitaires publiques et privées en cas de symptômes évocateurs de la Covid-19

l’interdiction des visites dans les hôpitaux sauf autorisation du corps médical

l’arrêt des cours à 15h00 pour se conformer au couvre-feu

le port du masque dès 5 ans donc dès l’école primaire