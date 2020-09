Coronavirus : un 54e patient décède du Covid-19 au Gabon et plus que 775 cas actifs !

Bien que la tendance baissière de la pandémie de coronavirus ne fait plus l’ombre d’un doute depuis juillet, le Gabon a enregistré lundi son 54e patient mort du Covid-19 depuis le 17 août. Il s’agit du dernier patient jusque-là admis en réanimation depuis plusieurs jours. Outre ce cas, le pays a enregistré 8 nouveaux cas et 27 guérisons, selon le décompte officiel. Ce qui porte le bilan global à 8 704 cas d’infection au Covid-19 dans le pays.

La coronavirus a occasionné entre vendredi et lundi, le décès d’un patient atteint de Covid-19, le 54e depuis le premier cas de l’épidémie découvert le 12 mars. Après deux mois sans le moindre décès, le pays renoue ainsi avec la mortalité de la pandémie découverte en Chine. Ce patient décédé est selon nos informations, l’unique patient interné dans un service de réanimation du pays. Les autres ayant depuis recouvré la santé.

Données mises à jour il y a 6 heures Monde 30 118 442 946 599 21 858 654 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 8 704 (+8) 54(+1) 7 875 (+27) Afrique 1 353 232 32 570 1 097 226 Europe 4 064 266 212 493 2 244 361 Cameroun 20 009 415 18 837 Centrafrique 4 749 62 1 825 Congo 3 664 58 1 589 Guinée équatoriale 4 996 83 4 490 RD Congo 10 390 264 9 756 Tchad 1 083 80 938 France 373 911 30 910 89 059 Etats-Unis 6 678 149 198 148 3 950 599 Chine 85 184 4 634 80 399 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Selon les données communiqués le 21 septembre par les autorités sanitaires gabonaises, il y a eu lundi 8 nouveaux cas Covid-19 enregistrés dans le Grand Libreville (Estuaire) sur les 4 423 prélèvements effectués. Aucun prélèvement n’a été pratiqué dans les 8 autres provinces du pays touchées par la pandémie. Par ailleurs, le Gabon a tout de même enregistré 27 guérisons de patients. Ce qui porte leur nombre 7 875 depuis mars.

La tendance baissière se confirme toujours et le pays compte de moins en moins de cas de patients vivant avec le virus à l’origine de la pandémie. Selon le décompte effectué lundi, ils ne sont plus que 775 cas actifs Covid-19 dans le pays. Rappelons que le Gabon compte toujours 5 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19. En raison du décès enregistré, le pays ne compte plus pour l’heure de patient en réanimation.

