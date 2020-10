Coronavirus : plus que 619 cas actifs Covid-19 au Gabon et 11 nouveaux cas en 72h

Alors que la tendance de la pandémie de coronavirus est à la hausse dans le monde et a passé la barre des 35 millions, au Gabon les nouveaux cas se font rares. Selon un nouveau décompte établi hier soir par les autorités sanitaires, le pays ne compte plus que 619 cas actifs de la pandémie et a enregistré seulement 11 nouveaux cas en 72h dans deux des 3 provinces du pays où 5 716 prélèvements ont été pratiqués.

La Covid-19 poursuit sa courbe décroissante au Gabon. Selon la mise à jour effectuée ce 5 octobre par les autorités sanitaires, le pays compte désormais 8 808 cas d’infection au Covid-19 dont 11 nouveaux cas enregistrés entre samedi et lundi. Une tendance baissière de la pandémie qui se confirme semaine après semaine depuis juin dernier, après plusieurs mois de forte hausse. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 7 heures Monde 35 730 965 1 046 484 26 889 768 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 8 808 (+11) 54(+0) 8 135 (+68) Afrique 1 436 146 34, 569 1 179 828 Europe 4 064 266 212 493 2 244 361 Cameroun 20 009 415 18 837 Centrafrique 4 749 62 1 825 Congo 3 664 58 1 589 Guinée équatoriale 4 996 83 4 490 RD Congo 10 390 264 9 756 Tchad 1 083 80 938 France 373 911 30 910 89 059 Etats-Unis 6 678 149 198 148 3 950 599 Chine 85 184 4 634 80 399 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Les 11 nouveaux cas sont repartis dans deux des trois provinces où 5 716 tests auraient été effectués dans des structures dédiées. Sans surprise, l’Estuaire et son Grand Libreville arrivent en tête avec 10 nouveaux cas dépistés. Arrive ensuite la province de l’Ogooué-Maritime et sa capitale Port-Gentil avec seulement un unique cas découvert. 47 tests effectués dans le Moyen-Ogooué ont tous été négatifs. Depuis la mi-mars, les autorités gabonaises affirment avoir effectué 185 889 prélèvements au 5 octobre. Sur l’ensemble de ces tests, seuls 8 808 se sont avérés positifs au Covid-19. Par ailleurs, le nombre de guérisons est impressionnant : 8 135 patients ont été à ce jour déclarés guéris de la pandémie. Ce qui fait que le pays ne compte plus désormais que 619 cas actifs du Covid-19 contre 54 décès. Le bilan épidémiologique par ville est le suivant au 5 octobre : Grand Libreville : 6 229 cas confirmés Franceville : 849 cas confirmés Port-Gentil : 480 cas confirmés Lambaréné : 360 cas confirmés Mouanda : 234 cas confirmés Mouila : 128 cas confirmés Lastoursville : 83 cas confirmés Bitam : 75 cas confirmés Koulamoutou : 73 cas confirmés Oyem : 66 cas confirmés Mvengue : 40 cas confirmés Tchibanga : 28 cas confirmés Mounana : 25 cas confirmés Ndjole : 24 cas confirmés Bifoun : 18 cas confirmés Makokou : 17 cas confirmés Mandji : 14 cas confirmés Makouke : 11 cas confirmés Okondja : 11 cas confirmés Fougamou : 9 cas confirmés Lebamba : 7 cas confirmés Mbigou : 7 cas confirmés Ndende : 4 cas confirmés Boumango : 4 cas confirmés Mitzic : 3 cas confirmés Bongoville : 2 cas confirmés Akieni : 2 cas confirmés Ekouk : 2 cas confirmés Benguie : 1 cas confirmé Bakoumba : 1 cas confirmé