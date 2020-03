Coronavirus : le Gabon invite les diplomates à suspendre « tout mouvement vers le Gabon »

Alors que le gouvernement gabonais dit avoir pris une batterie de mesures pour contrer une éventuelle propagation du coronavirus sur son territoire, le ministère des Affaires étrangères a saisi ce mardi, les missions diplomatiques et organisations internationales présents sur son territoire d’une énième mesure préventive. Celle-ci les invite cette fois « à suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tout mouvement vers le Gabon pour tout diplomate séjournant actuellement à l’extérieur ».

Le Gabon redoute une éventuelle propagation du coronavirus (Covid-19) sur son territoire. Pour ne visiblement prendre aucun risque, le ministère gabonais des Affaires étrangères via une note adressée ce 3 mars aux « Missions diplomatiques, Postes consulaires et Organisations internationales » accrédités au Gabon , à prendre plus ample précaution vis-à-vis de leurs membres actuellement à l’étranger.

Selon la note diplomatique dont Info241 a obtenu copie, le gouvernement gabonais dit suivre « avec une attention particulière la propagation du Coronavirus (Covid 19) et s’emploie à l’élaboration de mesures dont les détails seront communiqués ultérieurement ». Ce qui n’empêche pas le secrétariat général du dudit ministère de pondre cette recommandation frileuse à l’endroit des missions diplomatiques et autres ONG internationales.

La note diplomatique gabonaise à l’endroit des missions diplomatiques

« Dans l’attente (de l’annonce de mesures officielles, ndlr), le Ministère invite les Missions diplomatiques, Postes consulaires et Organisations internationales à suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tout mouvement vers le Gabon pour tout diplomate séjournant actuellement à l’extérieur », souligne le ministère. Avant de renchérir : « Le Ministère tient à assurer les gouvernements et les organisations internationales engagés dans la recherche de solutions face à cette épidémie, de toute la solidarité du gouvernement de la République gabonaise ».

Voilà qui est dit !