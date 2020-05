Coronavirus : le Gabon connait un boom de 116 nouveaux cas Covid-19 en 24h !

Alors que l’on pensait avoir connu le pire au Gabon jeudi, avec 65 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 24h, la journée de vendredi aura battu tous les records. En l’espace de 24h, ce sont 116 nouveaux cas qui ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Une statistique affolante qui fait passer le compteur au-dessus de la barre des 600 victimes de l’épidémie dans le pays pour se situer à 620 cas confirmés. Avec à l’inverse, aucune guérison connue.

Le coronavirus vient d’atteindre un nouveau pic historique ce 8 mai au Gabon. Alors que les épidémiologistes de l’OMS prévoient que l’épidémie sera à son point culminant à la fin mai-juin, il semble donc que le pays soit en avance sur ces prévisions. Ainsi pour la seule journée d’hier, ce 116 cas positifs qui ont été enregistrés dans le pays. Soit un total de 620 cas positifs au Covid-19, 8 décès et toujours 110 guérisons.

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 898 732 269 548 1 333 879 Gabon 620 (+116) 8(+0) 110 (+0) Afrique 54 691 2 075 18 917 Europe 1 553 594 148 450 611 522 Cameroun 2 267 108 1 002 Centrafrique 94 0 0 Congo 264 10 30 Guinée équatoriale 439 4 13 RD Congo 863 36 103 Tchad 253 27 50 France 174 791 25 987 55 027 Etats-Unis 1 287 493 76 693 214 878 Chine 82 885 4 633 77 957 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Un boom épidémiologique qui n’épargne pas l’intérieur du pays, lui aussi très touché par l’épidémie avec la découverte de cas surprises dans le Haut-Ogooué. Ainsi sur ces 116 nouvelles contaminations, 93 ont été établies à Libreville, 10 à Franceville, 8 à Bifoun, 3 à Lambaréné et 2 à Bitam. Ce qui porte le bilan localement à 30 cas confirmés dans le Haut-Ogooué (Franceville), 12 dans le Moyen-Ogooué (Lambaréné et Bifoun) et 2 dans le Woleu-Ntem (Bitam) où l’épidémie s’était estompée.

Les autorités sanitaires ont expliqué ce boom par « l’augmentation du nombre de laboratoires, le dépistage actif des cas contacts et le dépistage massif ». Rien que pour la journée d’hier, ce sont 598 prélèvements (contre 454 annoncés hier soir) qui ont été envoyés pour analyse dans les laboratoires agréés dont 13,4% se sont avérés être des cas positifs au Covid-19. A l’inverse, il n’y a eu hier aucun nouveau décès et aucune guérison.