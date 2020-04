Coronavirus : le Gabon débute sa 7e semaine épidémiologique avec 11 nouveaux cas positifs

Après une semaine dernière de tous les records de contamination, le Gabon a enregistré ce lundi 20 avril, 11 nouveaux cas positifs au Covid-19 ces dernières 48h. Ce qui porte le bilan à 120 cas, 1 décès et 7 guérisons. Une épidémie de coronavirus qui continue sa courbe ascendante avec deux patients toujours en réanimation dont un médecin. Les autres patients seraient déjà des « guérisons cliniques » car n’ayant plus de symptômes évocateurs de la maladie.

Nous sommes désormais à la 7e semaine de l’épidémie au Gabon. La semaine dernière aura été la plus épidémique avec 52 nouveaux cas enregistrés en 7 jours contre 33 pour la précédente. Une courbe exponentielle qui se poursuit avec ce lundi, 11 nouveaux cas positifs au Covid-19. Ce qui porte le bilan à 120 cas, 1 décès et 7 guérisons dont 6 nouveaux seulement au cours de la semaine dernière.

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 310 572 158 691 590 682 Gabon 120 (+11) 1 7 (+1) Afrique 21 020 1054 4 976 Europe 1 129 509 99 734 303 085 Cameroun 1 016 22 164 Centrafrique 11 0 0 Congo 143 6 11 Guinée équatoriale 79 1 4 RD Congo 307 18 9 Tchad 33 0 8 France 149 146 19 345 36 581 Etats-Unis 726 645 37 938 63 754 Chine 83 787 4 636 77 614 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Coté évolution clinique, l’ensemble des patients à l’exception des deux cas en soins intensifs depuis plus d’une semaine, sont en guérison symptomatologique. Repartis entre l’hôpital militaire d’Akanda et le CHU de Libreville, leur état clinique « évolue favorablement et bénéficie des tests de contrôle virologique pour attendre patiemment la négativité de leur prélèvement », a indiqué le porte-parole du Copil lors de sa traditionnelle conférence de presse journalière lundi.

Par ailleurs, les autorités ont dit déploré « des actes d’agression sur le terrain de nos équipes, dont le seul objectif est de circonscrire la chaîne de contamination par le dépistage précoce des cas contacts ». Invitant les populations à s’approprier davantage la lutte contre la pandémie : « Nous sommes tous concernés par la lutte contre le Covid-19. Ainsi, notre engagement et notre coopération vont concourir à l’atteinte de notre objectif commun : celui d’éradiquer la propagation du Covid-19 dans notre pays ».