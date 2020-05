Coronavirus : le bilan épidémiologique du Gabon au 15 mai 2020

Le bilan de l’épidémie de coronavirus au Gabon au 15 mai : 105 nouveaux cas enregistrés en 24h à Franceville (1 nouveau cas), Mvengué (3 nouveaux cas), Moanda (2 nouveaux cas), Mounana (1 nouveau cas), Libreville (103 nouveaux cas) et à Lambaréné (1 nouveau cas). Il n’y a eu aucun nouveau décès et 37 nouvelles guérisons. Ce qui porte le bilan à 1209 cas confirmés, 10 décès et 219 guérisons. Il y a 125 personnes hospitalisées dont 11 en réanimation.

Nous y reviendrons.