Coronavirus : le bilan épidémiologique du Gabon au 15 juin 2020

Le bilan épidémiologique du Gabon au 15 juin : 570 nouveaux cas enregistrés en 96h dans l’Estuaire (385 cas), Haut-Ogooué (133 cas), l’Ogooué-Lolo (3 cas), l’Ogooué-Ivindo (6 cas), Woleu-Ntem (22 cas) et le Moyen-Ogooué (21 cas). Il y a eu 4 nouveaux décès à Libreville, Franceville (2 morts) et Lambéréné et 310 nouvelles guérisons. Ce qui porte le bilan à 4 033 cas confirmés, 27 décès et 1 334 guérisons. Il y a actuellement 96(+13) patients hospitalisés dans le pays dont 15 (-2) en réanimation.

Nous y reviendrons.