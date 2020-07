Coronavirus : l’Allemagne vole au secours de la riposte au Covid-19 du Gabon

Parmi les villes les plus touchées du Gabon avec 147 cas Covid-19, la ville de Lambaréné (Moyen-Ogooué) vient de recevoir du renfort pour muscler la riposte contre la pandémie de coronavirus. La République fédérale d’Allemagne a remis au Comité de riposte à la pandémie de coronavirus au Gabon (Copil Coronavirus) ce vendredi, un don en matériel médical destiné aux populations du Moyen-Ogooué pour la lutte contre le coronavirus.

La cérémonie de don s’est faite hier, en présence de l’ambassadeur d’Allemagne au Gabon Pascal Richter et des responsables du comité technique du Copil Coronavirus Romain Tchoua et Guy Patrick Obiang Ndong. Le don allemand était composé de 26 000 tests Covid-19, de 60 000 masques, de combinaisons de protection et divers matériels médicaux.

Une vue du don remis au Gabon

Il a directement été remis ensuite aux responsables du Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL) qui ont expressément effectué le déplacement pour cette occasion. Il s’agit de Maxime AGNANDJI, Ghyslain MOMBO-NGOMA et Régine EKAGHBA respectivement directeur général, secrétaire général et responsable des ressources humaines et logistique.

Cette action obéit à une donne historique car la ville de Lambaréné est étroitement liée à l’Allemagne en raison des œuvres humanitaires qui y ont été effectuées par le Dr Albert Schweitzer, citoyen germanique. Le diplomate a fortement vanté la fiabilité des tests de dépistage Covid-19 du CERMEL ainsi que toutes leurs avancées scientifiques dans le domaine des maladies tropicales telles que le paludisme et ebola.

Quelques officiels présents à cette cérémonie

L’ambassade allemande a promis d’autres dotations notamment un appareil performant permettant la réduction de moitié du temps de dépistage qui est actuellement de 8 heures. La première partie de ce matériel médical a été aussitôt transféré vers les destinataires pour garantir sa bonne conservation. La deuxième partie étant en voie d’acheminement vers le Gabon, elle sera disponible dans les tout prochains jours.