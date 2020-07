Coronavirus : Dans quelles provinces du Gabon meurt-on le plus du Covid-19 ?

Alors que l’on ne savait toujours pas où situer jour après jour les cas de décès de la pandémie de coronavirus au Gabon, les autorités sanitaires viennent enfin de lever le voile sur cette importante donnée épidémiologie. Grace à celle-ci, la rédaction d’Info241 est ainsi capable de vous dire dans quelles localités meurt-on le plus de la pandémie à Covid-19, survenue dans notre pays en mars dernier. Sans surprise, Libreville, Owendo, Akanda, Franceville et Lambaréné sont en tête.

Bien que le Gabon n’ait plus enregistré depuis 15 jours le moindre décès du Covid-19, la pandémie et ses complications meurtrières sont toujours d’actualité. Toutes les provinces ne sont pas égales face à cette pandémie. Ainsi, sur les 46 décès enregistrés depuis le 12 mars et bien que l’épidémie soit présente sur l’ensemble des 9 provinces, seules trois d’entre elles ont enregistré des décès.

Données mises à jour il y a 44 minutes Monde 15 168 025 621 467 9 166 131 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 6 433 (+118) 46(+0) 4 034 (+169) Afrique 755 774 15 808 414 044 Europe 2 713 308 200 080 1 621 436 Cameroun 16 522 382 13 728 Centrafrique 4 288 53 1 145 Congo 2 028 47 589 Guinée équatoriale 3 071 51 842 RD Congo 8 626 197 4 790 Tchad 874 74 790 France 161 267 29 720 74 871 Etats-Unis 2 421 583 123 448 1 015 147 Chine 83 418 4 634 78 425 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Selon les données communiquées par le Copil Coronavirus ce mercredi et basées sur la situation épidémiologique du 20 juillet, la province de l’Estuaire (4 886 cas confirmés) caracole en tête des provinces où l’on meurt le plus du coronavirus. Le principal foyer de la pandémie qu’est le Grand Libreville, totalise pas moins de 40 morts soit 86,96% des décès. Le Haut-Ogooué (903 cas confirmés) complète le tableau mortifère de la pandémie en s’adjugeant la seconde place avec 5 décès enregistrés soit 10,87%. La province du Moyen-Ogooué (213 cas confirmés) clos le podium avec 1 décès.

Les 6 autres provinces que sont la Ngounié (90 cas confirmés), la Nyanga (22 cas confirmés), l’Ogooué-Lolo (102 cas confirmés), l’Ogooué-Ivindo (17 cas confirmés), l’Ogooué-Maritime (66 cas confirmés) et le Woleu-Ntem (134 cas confirmés) n’ont enregistré à ce jour aucun décès malgré le nombre de cas Covid-19 enregistrés. Une bonne performance appelée à se confirmer avec le temps, si la pandémie ne progresse pas et fortement en lien avec l’existence de respirateurs dans les structures de l’intérieur du pays.

Rappelons qu’au 20 juillet, le Gabon totalisait à 6 433 cas confirmés, 46 décès et 4 034 guérisons. Il y a actuellement dans le pays 2 353 cas actifs de la pandémie. Parmi eux 39 sont hospitalisés dont 12 dans un service de réanimation. Un nouveau décompte épidémiologique devrait être rendu public ce mercredi soir.