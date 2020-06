Coronavirus au Gabon : un 22e patient décède à Moanda, le bilan porté à 3 375 cas Covid-19

Bien que le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus a faibli ces derniers jours, l’épidémie continue de faire des victimes mortelles. Hier soir, les autorités gabonaises ont annoncé le décès d’un patient pris en charge à l’intérieur du pays. Ce nouveau décès porte à 22, le nombre de patients morts du Covid-19 alors que le pays a enregistré également hier 81 nouvelles infections contre 22 guérisons. Le bilan du Gabon est désormais de 3 375 cas confirmés dont 978 guérisons.

L’épidémie de coronavirus ne faiblit pas au Gabon. Malgré une baisse notable du nombre de nouveaux cas testés positifs au Covid-19, la pandémie n’est officiellement toujours pas sous contrôle. Le virus a emporté un des patients internés dans la ville de Moanda (Haut-Ogooué). Au cours de leur conférence de presse d’hier, les autorités sanitaires ont été avares sur ce nouveau décès. L’on sait juste que celui-ci est intervenu dans la ville minière, sans aucun détail sur l’age du patient ou les circonstances de ce 22e décès.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 7 436 897 417 861 3 720 520 Gabon 3 375 (+81) 22(+1) 978 (+22) Afrique 159 305 4 492 68 700 Europe 2 049 005 175 556 1 013 049 Cameroun 6 585 200 3 676 Centrafrique 1 069 4 23 Congo 611 20 179 Guinée équatoriale 1 306 12 200 RD Congo 3 326 72 482 Tchad 803 66 562 France 189 220 28 940 68 812 Etats-Unis 1 878 309 107 985 622 093 Chine 83 022 4 634 78 315 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Sur la situation épidémiologique, les autorités ont livré les résultats des 621 prélèvements effectués ces dernières 24h dans quatre provinces du pays. Les tests ont révélé 81 nouveaux cas positifs au Covid-19 dans l’Estuaire (60 nouveaux cas), le Haut-Ogooué (15 nouveaux cas), le Moyen-Ogooué (4 nouveaux cas) et l’Ogooué-Lolo (2 nouveaux cas). Ce qui porte le bilan à 3 375 cas confirmés.

Le Gabon a également enregistré hier 22 nouvelles guérisons. Ce qui porte le nombre de patients guéris à 978 depuis le déclenchement de l’épidémie en mars dernier. A ce jour, seules les provinces de la Nyanga et de l’Ogooué-Ivindo demeures épargnées. Le virus est présent 7 des 9 provinces du pays même si les autorités ont démenti manquer de réactifs et de tests ces derniers jours pour expliquer la baisse du nombre de tests et donc du nombre de nouveaux cas.

Selon le décompte effectué hier, la situation épidémiologique par ville est la suivante :