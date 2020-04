Coronavirus : 80 cas recensés, 5 guérisons et port obligatoire de masque au Gabon !

C’est le bilan de la conférence de presse des autorités sanitaires gabonaises ce mardi. Le Gabon a enregistré ce jour, 5 nouveaux cas positifs au Covid-19 (80 au total), 4 nouvelles guérisons (5 au total) et impose désormais à sa population le port de masque pour sortir de son domicile à compter de ce mercredi 15 avril. Une mesure qui promet de faire parler d’elle alors que Libreville et ses 3 communes environnantes sont placées en confinement total depuis hier.

L’épidémie de coronavirus continue sa hausse exponentielle. Après avoir enregistré 18 nouveaux cas hier, ce mardi ce sont 5 nouveaux cas qui sont à déplorer. Hier, les autorités qui testent désormais plus de personnes que par le passé, ont effectué 145 prélèvements. Parmi eux, 5 ce sont révélés positifs aujourd’hui. Ce qui porte à 80, le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie.

Données mises à jour il y a 5 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 677 256 101 732 372 428 Gabon 80 (+5) 1 5 Afrique 15 278 834 2 818 Europe 679 108 57 682 118 552 Cameroun 848 9 60 Centrafrique 11 0 0 Congo 70 5 2 Guinée équatoriale 21 0 3 RD Congo 235 18 9 Tchad 23 0 0 France 113 955 10 884 21 440 Etats-Unis 419 975 14 262 22 966 Chine 82 809 3 337 77 567 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Mais la grosse nouvelle de ce mardi est la courbe de personnes guéries de l’épidémie. Après plus d’un mois, le pays enregistre enfin 4 nouvelles guérisons dites « virologiques » au Covid-19. Le porte-parole du comité de riposte a justifié ce chiffre par le fait que « le Gabon a choisi comme critère de guérison, la guérison virologique, c’est-à-dire que la guérison est déclarée à partir de la négativité des tests ». Ce qui explique donc la longue attente décriée notamment dans l’opinion.

Concernant l’évolution clinique des personnes déclarées positives, on retiendra que sur 74 cas actuellement contaminés (en dehors donc du cas décédé et des 5 guéris), 2 sont toujours en réanimation, 10 présentent des légers signes cliniques de la maladie et 60 d’entre eux seraient asymptomatiques (ne présentant aucun symptôme du Covid-19). Si on s’en tient à ce bilan officiel, ces personnes atteintes seraient « en voie de guérison virologique » à l’exception de deux patients admis depuis jeudi dernier en soins intensifs.

La mauvaise nouvelle du jour est assurément celle liée au port du masque dès ce mercredi. Les autorités ont en effet annoncé ce mardi soir, que la détention de masque sera rendue obligatoire pour les personnes qui circuleront dans le pays, hors de leur domicile. « Le gouvernement a décidé à partir demain du port obligatoire du masque dans tous les lieux et espaces publics », a annoncé Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du comité de riposte.