Coronavirus : déjà 661 cas au Gabon et aucune nouvelle guérison ces dernières 48h !

L’épidémie à coronavirus continue sa marge de progression au Gabon. Après avoir atteint cette semaine des pics de contamination et déjà 326 nouveaux cas depuis lundi, les autorités sanitaires ont annoncé ce samedi que 41 nouvelles personnes étaient positives au Covid-19. Ce qui porte le bilan à 660 cas confirmés, 8 morts et toujours 110 guérisons. Un compteur de guérisons qui semble s’être grippé depuis ces deux derniers jours.

Le coronavirus a atteint pour cette seule 9e semaine historique 326 nouveaux cas. Ce qui fait déjà de cette semaine, la plus contagieuse depuis le début de l’épidémie le 12 mars avec notamment 2 morts et une nouvelle propagation dans plusieurs villes de l’intérieur du pays comme Franceville, devenue le second cluster épidémiologique du pays. L’épidémie importée par des Gabonais venant de l’étranger, s’est rapidement muée en phase communautaire, la plus redoutable en matière de propagation.

Ce samedi, 41 nouveaux cas se sont ajoutés au compteur du pays qui a connu deux booms historiques de contagion jeudi et vendredi. Pour la seule journée de samedi, ce sont 213 prélèvements qui ont été effectués entre Franceville (157 prélèvements) et nouveau grand foyer de l’épidémie, et le Grand Libreville (56 prélèvements). Ce qui donne une répartition épidémiologique de 28 nouveaux cas pour Franceville et 13 pour la capitale gabonaise.

Lors de leur conférence de presse journalière tenue hier soir, les autorités ont renouvelé leur appel à se faire dépister. « En dehors des mesures barrières, nous invitons la population à faire le test du dépistage dans les différents sites dédiés. Connaitre précocement son statut en faisant le test de dépistage est essentiel pour briser la propagation du Covid-19 et pour une prise en charge rapide en cas de positivité », a fait savoir Guy Patrick Obiang Ndong, porte parole du comité de riposte.

Alors que le pays enregistrait régulièrement de nouvelles guérisons, cette évolution positive des patients contaminés s’est bloquée depuis 2 jours, soit le 7 mai. Avec 661 cas au compteur, le Gabon demeure le second pays de l’espace CEMAC le plus touché derrière le Cameroun (2 274 cas). Suivis de la Guinée équatoriale (439 cas), du Tchad (322 cas), du Congo (274 cas) et de la Centrafrique (173 cas).