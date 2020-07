Coronavirus : 205 nouveaux cas Covid-19 au Gabon dont 125 à Lambaréné, un record !

La tendance à la hausse de la pandémie de coronavirus se confirme de jour en jour au Gabon. Après avoir enregistré vendredi, une forte hausse de cas à Port-Gentil sur un site pétrolier, ce lundi soir c’est Lambaréné (Moyen-Ogooué) qui a cristallisé les attentions. Sur les 205 nouveaux cas Covid-19 annoncés hier, 125 ont été enregistrés dans la ville du docteur Schweitzer contre seulement 67 au Grand Libreville. Une pandémie qui semble désormais exploser en province, quelques semaines après que le gouvernement ait autorisé la circulation interprovinciale des voyageurs.

Lire aussi >>> Coronavirus : 396 nouveaux cas au Gabon, 2 patients décédés, Port-Gentil dans le rouge !

La pandémie de coronavirus continue de connaitre des niveaux alarmants. Après la province de l’Ogooué-Maritime où l’on a enregistré vendredi, plus de nouveaux cas (146) qu’à Estuaire (136), ce lundi c’est au tour du Moyen-Ogooué de battre le Grand Libreville, pourtant principal bassin épidémiologique du pays. La tendance haussière semble avoir gagnée l’intérieur du pays, désormais fortement touché en terme de nouveaux cas de la pandémie.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 5 minutes Monde 15 168 025 621 467 9 166 131 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 7 189 (+205) 49(+0) 4 682 (+219) Afrique 755 774 15 808 414 044 Europe 2 713 308 200 080 1 621 436 Cameroun 16 522 382 13 728 Centrafrique 4 288 53 1 145 Congo 2 028 47 589 Guinée équatoriale 3 071 51 842 RD Congo 8 626 197 4 790 Tchad 874 74 790 France 161 267 29 720 74 871 Etats-Unis 2 421 583 123 448 1 015 147 Chine 83 418 4 634 78 425 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Selon les données communiquées hier nuit par le Copil Coronavirus, sur les 2 292 prélèvements effectués entre samedi et lundi, soit ces 72 dernières heures, 205 étaient positifs au Covid-19. Le Moyen-Ogooué a concentré plus de 65,85% de ces nouveaux cas avec 125 prélèvements positifs, faisant ainsi passer le total provincial à 384 cas confirmés. Arrivent ensuite l’Estuaire (67 cas), la Ngounié (7 cas), le Haut-Ogooué (4 cas) et le Woleu-Ntem (2 cas).

Ces nouveaux cas font ainsi passer le Gabon la barre des 7 000 cas de l’épidémie avec au total 7 189 cas enregistrés depuis le 12 mars. Seule lueur dans ce tableau épidémiologique sombre, le nombre de guérisons qui ne faiblit pas. Hier, ce sont 219 nouvelles personnes qui ont été déclarées guéries de la pandémie soit un total de 4 682 guérisons (65,1% des 70 059 prélèvements globaux). Aucun décès n’a été déploré par les autorités sanitaires et 6 patients sont toujours admis dans un service de réanimation.

Le bilan par province est le suivant au 27 juillet :