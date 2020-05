Coronavirus : 2 nouveaux décès au Gabon, la Ngounié touchée et déjà 2 135 cas Covid-19 !

La pandémie de coronavirus continue sa folle expansion au Gabon. Après avoir doublé en moins de deux semaines (entre le 13 mai et le 25 mai), le nombre de cas confirmés a passé la barre des 2 000 cas ce lundi. Hier, ce sont 201 nouveaux cas qui ont été enregistrés dans le pays et deux nouveaux décès qui sont venus alourdir le bilan. L’épidémie est désormais déclarée dans la province de la Ngounié avec un premier cas enregistré dans la ville de Mandji. Ce 25 mai, les autorités ont dénombré 2 135 cas testés positifs au Covid-19, 14 décès et 562 guérisons

Le coronavirus continue de tuer au Gabon. Ce lundi, ce sont deux nouveaux décès qui ont été annoncé à Libreville et Franceville par le comité de riposte à la pandémie Copil Coronavirus. Il s’agit d’une patiente de 51 ans, morte au Centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville (Haut-Ogooué). Elle était agent en service à la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Le second décès est un patient de 54 ans, hypertendu diabétique, mort au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 5 590 671 347 922 2 367 589 Gabon 2 135 (+201) 14(+2) 562 (+103) Afrique 118 111 3 506 47 910 Europe 1 797 528 163 619 781 602 Cameroun 5 044 171 1 917 Centrafrique 652 1 22 Congo 487 16 147 Guinée équatoriale 1 043 12 165 RD Congo 2 297 67 337 Tchad 687 61 244 France 182 942 28 432 65 199 Etats-Unis 1 706 226 99 805 464 670 Chine 82 992 4 634 78 277 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. L’épidémie poursuit sa course folle dans l’arrière-pays avec cette fois la bourgade de Mandji dans la Ngounié. Cette province jusque-là épargnée est devenue hier ainsi la 7e province à être touchée. Désormais seules les provinces de la Nyanga et de l’Ogoou-Ivindo sont épargnées par l’épidémie alors qu’aucun test n’a pour l’heure été effectué sur les Ogivins. Une propagation du virus qui se poursuit alors qu’officiellement le Grand Libreville, principal cluster de la pandémie, est toujours confiné du reste du pays. Seule lueur d’espoir dans ce tableau clinique sombre, le nombre de guérisons. Hier, ce sont 103 patients qui ont été déclarés guéris à l’issue de tests de contrôle. Ce qui porte le bilan du Gabon à 562 personnes guéries depuis le déclenchement de l’épidémie en mars dernier. A noter que le pays compte 1 559 de cas actifs du virus dont 117 patients hospitalisés. Parmi ces derniers, 11 sont dans un état grave dans un service de réanimation. Selon le décompte des autorités sanitaires, le bilan global dans les 17 villes des 7 provinces touchées est établi au 25 mai comme suit : Libreville : 1436

Franceville : 293

Owendo : 146

Akanda : 139

Mouanda : 30

Lambaréné : 24

Mvengue : 15

Bifoun : 14

Lastoursville : 9

Mounana : 8

Bitam : 6

Ntoum : 5

Makouke : 4

Port-Gentil : 3

Benguie : 1

Ekouk : 1

Mandji : 1